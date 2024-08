- Les aides environnementales critiquent sévèrement les plans d'action de la Hesse en matière de bruit

L'Aide à l'Environnement Allemande a vivement critiqué les plans d'action contre le bruit en Hesse mis à jour. Malgré les projets indiquant que plus de 20 pour cent de tous les résidents en Hesse sont affectés par des bruits potentiellement nuisibles à la santé, les plans ne contiennent "aucune mesure de protection contre le bruit contraignante", a déclaré l'expert en circulation Robin Kulpa à Berlin. Sur plusieurs milliers de pages, il n'y a que des tâches d'essai non contraignantes et des propositions précédemment rejetées.

La directive de l'Union européenne sur le bruit environnemental oblige les États membres à déterminer l'exposition au bruit de la population à l'aide de critères comparables. Ces données sont utilisées dans les plans d'action contre le bruit, qui doivent être élaborés tous les cinq ans et contenir des mesures concrètes pour réduire le bruit. Les zones silencieuses doivent être protégées contre une augmentation du bruit. En Hesse, les trois présidences gouvernementales élaborent les plans.

L'Aide à l'Environnement ne voit de soulagement qu'en presque 400 ans à ce rythme

Les projets fournissent également une estimation du nombre de personnes qui ont été soulagées du bruit au cours des cinq dernières années, a expliqué Kulpa de l'Aide à l'Environnement. Selon cela, plus de 1,34 million de personnes ont été exposées à des bruits nuisibles à la santé - environ 17 000 personnes ont été soulagées. "À ce rythme, l'État mettrait 394 ans à soulager légèrement toutes les personnes en Hesse qui souffrent du bruit de la circulation."

Selon Kulpa, le problème est que les valeurs limites pour le bruit ne sont que des valeurs indicatives, il n'y a donc pas beaucoup de mouvement en matière de protection contre le bruit. Selon l'estimation de l'Aide à l'Environnement, le bruit des routes peut être rapidement et économiquement réduit, et la protection du climat améliorée en même temps. Pour cela, entre autres, il faudrait établir plus de zones à 30 km/h et limiter la circulation de poids lourds.

Les présidences gouvernementales considèrent que les exigences légales sont remplies

Les présidences gouvernementales ont fait référence au fait que, contrairement à d'autres États fédéraux, les plans d'action contre le bruit en Hesse ne sont pas élaborés par les municipalités. Les plans doivent donc se limiter à spécifier des tâches d'essai, par exemple pour les autorités de la circulation routière, fournir aux municipalités des informations sur les problèmes de bruit et proposer des solutions. Les présidences gouvernementales ont confirmé que les exigences légales pour l'élaboration des plans sont remplies.

La directive de l'UE s'applique à tous les États membres, y compris la Hesse. Selon la directive, la Hesse, comme d'autres régions, doit mettre en place des plans d'action contre le bruit tous les cinq ans.

