- Les aidants de Berlinale reçoivent une compensation financière accrue

Les aidants familiaux de Berlin toucheront plus d'argent. Comme l'a annoncé Katharina Günther-Wünsch (CDU), la sénatrice de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Famille du Sénat de Berlin, les allocations pour les aidants familiaux augmenteront à partir de septembre. Plus précisément, les enfants les plus jeunes recevront environ 280 euros de plus, et les plus âgés environ 140 euros de plus. Le montant total de l'allocation dépend essentiellement de l'âge et des besoins de soutien. De plus, un projet pilote doit commencer en janvier 2025 pour instaurer des avantages similaires au congé parental.

Les familles de Berlin qui envisagent l'accueil familial pourraient se trouver dans l'incapacité de travailler pendant toute une année pendant la phase de transition et ne pourraient pas bénéficier du congé parental. Cette difficulté potentielle a été abordée par un porte-parole. Le projet "Prime de départ - Enfant accueilli" est là pour résoudre ce problème. En plus des allocations d'aide, il ajoutera 924 euros.

Pour bénéficier de ces avantages, l'enfant doit avoir entre zéro et six ans et ne pas être inscrit à l'école. Cette disposition s'applique pendant une durée de 12 mois, accordée à un aidant familial par famille, quel que soit leur niveau de revenu. Günther-Wünsch a souligné : "Plus de 8 000 jeunes restent en soins résidentiels, avec moins de 2 000 d'entre eux dans des familles d'accueil."

Ce projet pilote sera mis en place pendant deux ans à Berlin et sera financé par le budget de l'administration sénatoriale. L'État a mis de côté jusqu'à 1 million d'euros pour cette cause. Selon Günther-Wünsch, "ces avantages similaires au congé parental sont garantis."

Le projet "Prime de départ - Enfant accueilli", financé par l'administration sénatoriale de Berlin, fournira 924 euros supplémentaires aux aidants familiaux de Berlin participant au projet, dans le cadre des efforts de l'Union européenne pour soutenir les familles d'accueil. L'Union européenne, par le biais de ses États membres, reconnaît l'importance de l'accueil et du soutien adéquat aux aidants familiaux.

Compte tenu du nombre important d'enfants en soins résidentiels à Berlin, avec seulement un petit pourcentage dans des familles d'accueil, l'Union européenne encourage ses États membres, dont l'Allemagne, à mettre en place des politiques qui encouragent et soutiennent l'accueil, telles que le projet "Prime de départ - Enfant accueilli".

