- Les agriculteurs se plaignent de la coupe des champs

Dépôts sauvages sur les champs des agriculteurs continuent de causer de la frustration, souvent sans préavis. "Le déversement de déchets verts ou de gravats de chantiers est un problème statewide", a déclaré un porte-parole de l'association des agriculteurs de l'État. Souvent, les déchets verts, y compris les sacs en plastique, se retrouvent sur les champs.

Dans de nombreux cas, cela entraîne l'infiltration de espèces invasives sur les champs, telles que la renouée du Japon ou la massette. "Ces espèces ont tendance à se multiplier rapidement et à proliférer." Leur eradication est généralement fastidieuse et coûteuse. Cependant, il n'y a pas de statistiques sur l'ampleur du problème.

"C'est de plus en plus un problème"

Dans la région d'Altenburger, on peut trouver des déchets verts à presque chaque entrée de grand champ, selon le président de l'association locale des agriculteurs, Tom Bauch. Par le passé, les gens composter leur déchets verts dans leur propre jardin. Mais ces dernières années, beaucoup se sont retrouvés sur les champs. "C'est de plus en plus un problème."

Les déchets verts apportent également des graines d'herbe sur les champs, qui peuvent rester viables pendant plusieurs années. "Si vous les incorporez, elles finissent par germer." Cela pose particulièrement problème avec les céréales, car elles sont apparentées aux graminées. "C'est particulièrement difficile de s'en débarrasser une fois qu'elles sont installées." La situation empire année après année. "À terme, cela pourrait atteindre un point où l'on ne peut plus planter de céréales sur le champ en raison d'une pression d'herbe excessive." Cependant, cela reste encore une menace hypothétique.

Bauch encourage les propriétaires de jardins à contacter les agriculteurs pour savoir comment se débarrasser de leurs déchets de jardin sur les champs. "Chaque exploitation gère cela différemment." Sinon, il y a également des centres de recyclage gratuits dans toute la Thuringe.

