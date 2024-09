- Les agriculteurs ont de moins bonnes récoltes - une "aide au secours" est imminente.

Les agriculteurs de Brandebourg ont produit moins de grains par rapport à l'année précédente. La collecte de cette saison s'est élevée à 2,1 millions de tonnes métriques, soit une baisse d'environ 11 %, selon l'association régionale des agriculteurs. Les producteurs de fruits ont été particulièrement touchés, ayant subi des pertes importantes en raison des nuits froides d'avril, et sont désormais éligibles à une aide financière de l'État.

Lors de l'annonce de l'analyse de la récolte à Turnow-Preilack, dans le district de Spree-Neiße, le ministre de l'Agriculture Axel Vogel (Les Verts) a attribué les rendements inférieurs aux anomalies météorologiques telles que les pluies torrentielles et la sécheresse. Selon Henrik Wendorff, président de l'organisation des agriculteurs de l'État, il y a également une diminution des terres arables pour la culture des grains à l'échelle nationale.

Wendorff a déclaré que plus de cultures fourragères sont cultivées en raison de l'exigence de l'UE en matière de diversité des cultures. Il a ajouté que ce changement dans les pratiques agricoles a eu un impact négatif sur la culture des grains, surtout en considérant l'augmentation de l'abandon des terres dans l'État. Cependant, Wendorff a essayé de rassurer que la baisse de la récolte n'était pas une grande cause d'inquiétude.

Le ministre Vogel a salué la récolte des légumineuses - cultures telles que les pois, les lupins et les soja. La superficie cultivée est passée de 24 000 hectares en 2023 à 31 700 hectares cette année.

"Soulagement de la gelée" prochainement

La récolte de fruits a été décevante en raison des nuits froides, entraînant des pertes importantes dans les pommes et les cerises. L'État allouera 7 millions d'euros pour couvrir les dommages. Le directive "Soulagement de la gelée 2024" sera prochainement présentée, a annoncé Vogel, dans le but de répartir les fonds aussi rapidement que possible cette année. Cependant, le ministre a également exhorté les entreprises à prendre des mesures, telles que l'utilisation de la technologie subventionnée par l'État pour l'irrigation de protection contre le gel.

