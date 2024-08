- Les agriculteurs du Nord subissent des pertes de récolte en raison des conditions météorologiques défavorables.

La récolte dans le Schleswig-Holstein est également en deçà cette année, poursuivant une année décevante depuis 2023. De nombreux agriculteurs sont mécontents des rendements et de la qualité, comme l'ont souligné le ministre de l'Agriculture Werner Schwarz (CDU), la présidente de la Chambre d'agriculture, Ute Volquardsen, et la présidente de l'Association des agriculteurs, Klaus-Peter Lucht, lors de l'évaluation préliminaire de la récolte à Ottendorf près de Kiel.

Les statistiques préliminaires de l'Office statistique du Nord (tous les récoltes ne sont pas encore rentrées) indiquent que les rendements de blé d'hiver seront d'environ 7,95 tonnes par hectare, soit environ 4 % de moins que l'année précédente et 9 % en dessous de la moyenne à long terme. Les rendements de l'orge d'hiver sont prévus autour de 8,43 tonnes, légèrement au-dessus de la moyenne à long terme.

Les rendements de colza d'hiver sont décevants avec 3,28 tonnes, significativement en dessous de la moyenne à long terme de 3,83 tonnes. Les céréales d'été comme l'avoine d'été et le blé d'été sont attendus avec des rendements plus élevés cette année, avec une estimation de 284 500 tonnes, en augmentation de 141 %. De nombreux agriculteurs n'ont pas pu planter les céréales d'hiver comme prévu en raison des champs humides à l'automne et ont opté pour les céréales d'été.

La récolte de maïs n'est pas encore arrivée. Les cultures de maïs se développent différemment selon l'emplacement et le moment de la plantation. La superficie plantée est environ au même niveau que l'année précédente, soit environ 159 400 hectares. Contrairement aux attentes, l'herbe a connu une bonne année. Les conditions climatiques humides ont favorisé la croissance, permettant de réaliser suffisamment de coupes.

Les bas prix du marché mettent la pression sur les agriculteurs. Volquardsen a mentionné les bas prix du marché actuels, qui, combinés aux rendements plus faibles, mettent à rude épreuve les exploitations. Une récolte plus faible en Allemagne ne se traduit pas par des prix plus élevés en raison du marché mondial. Par exemple, les États-Unis ont connu une récolte record de blé cette année. " During the new growing season, it is now crucial to plot the right course with the planting, manage crop and price risks," said Volquardsen.

L'agriculture est un "métier en plein air", a souligné le ministre de l'Agriculture Schwarz. Malgré tous les progrès, l'agriculture est particulièrement vulnérable aux risques du changement climatique. "Nous constatons ces dernières années que les rendements records sont des événements rares", a déclaré le ministre. Le gouvernement de l'État ne laissera pas tomber les agriculteurs dans le processus d'adaptation.

Avec le Centre de compétence pour l'agriculture efficace en matière de climat, des solutions pratiques sont recherchées. L'agriculteur Stefan Sager, qui a accueilli l'évaluation de la récolte sur sa ferme, mise sur la recherche et le progrès technologique pour lutter contre le changement climatique.

Selon le ministre, il pourrait être nécessaire à l'avenir de cultiver plus de céréales d'été, qui produisent moins. Cependant, le maïs est résistant et prospère dans des conditions à la fois sèches et humides.

Lucht, président de l'Association des agriculteurs, a profité de l'évaluation de la récolte pour critiquer la politique agricole. Le secteur agricole du Schleswig-Holstein doit être renforcé. Cependant, cela ne peut pas être réalisé si l'Allemagne continue d'ajouter des réglementations européennes. La politique de protection des plantes est particulièrement défectueuse, entraînant des pertes de rendement.

Cependant, les agriculteurs ont déjà réduit

Lire aussi: