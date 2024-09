- Les agriculteurs allemands se disputent l'angle de labourage optimal dans les concours agricoles

Au Concours allemand de labour, un total de 20 agriculteurs de cinq régions différentes s'affronteront aujourd'hui (11h40) à Langenau, situé au nord-est d'Ulm. Selon un communiqué de presse des organisateurs de l'événement, il ne s'agit pas seulement de tenir une ligne droite, mais plutôt d'ajuster le labour en fonction des conditions du sol spécifiques.

Des éléments tels que "l'entretien régulier de la profondeur de travail, les sillons longs et réguliers, droits comme une flèche, sans trous" dans le champ labouré sont d'une grande importance, a déclaré Manfred Wolf du Conseil allemand du labour, selon le communiqué. Les concurrents disposent d'environ trois heures pour labourer une parcelle d'environ 1 600 mètres carrés. Les juges examineront ensuite l'attractivité du champ labouré en fonction de divers critères. Les deux premiers gagneront une place pour participer aux Championnats d'Europe et du monde de labour fonctionnel.

