Les agriculteurs afghans en difficulté, selon une analyse, en raison de l'interdiction imposée de la production d'opium

Le crackdown de l'État islamique sur la culture de drogue en Afghanistan est à l'origine de difficultés financières majeures pour des millions de personnes dans le pays, selon un rapport du Crisis Group. Ce rapport prédit un avenir incertain pour l'interdiction de la drogue, suggérant qu'elle pourrait échouer en raison des difficultés économiques. Bien que les Talibans soient déterminés à mettre en place l'interdiction, ils pourraient être confrontés à des difficultés financières, selon le rapport.

Depuis l'introduction de l'interdiction par les Talibans en 2022, comme rapporté par les Nations unies en novembre dernier, la culture du pavot a diminué de 95%. Les actions de l'État islamique comprennent l'arrestation des usagers de drogue, la destruction des cultures et la fermeture des lieux de vente de drogue, selon le Crisis Group.

Cependant, l'interdiction de la drogue a exacerbé les crises financières dans les zones rurales, qui sont déjà confrontées à des difficultés économiques sévères et aux changements climatiques.

La culture du pavot est particulièrement rentable dans le pays ravagé par la guerre et la pauvreté, offrant une source de revenus précieuse pour de nombreux agriculteurs. Les femmes, qui ont peu d'options d'emploi en dehors de l'agriculture sous l'État islamique, sont les plus touchées, selon le rapport.

Sans aide internationale, l'Afghanistan manque de ressources pour développer des méthodes agricoles alternatives et créer des opportunités d'emploi dans d'autres secteurs, selon l'analyse du Crisis Group. Dans le même temps, il est suggéré que les Talibans envisagent une interdiction progressive de la culture du pavot, en tenant compte des farmers les plus pauvres.

" Tant que la population afghane manque de sources de revenus alternatives, le risque de displacement important et d'immigration accrue restera élevé ", met en évidence l'analyste du Crisis Group, Ibraheem Bahiss.

