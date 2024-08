- Les agents de police subissent des blessures mineures lors d'une inspection de véhicule.

Un individu de 46 ans est sous surveillance pour avoir blessé deux agents de l'ordre à Walldorf (district de Rhein-Neckar). L'un des officiers a dû écourter son service et consulter un médecin, comme l'a révélé le porte-parole de la police. Plus tôt, les officiers avaient remarqué le comportement nerveux et suspect du homme alors qu'il roulait sur l'A5, selon les rapports de police. Il s'est avéré plus tard que l'homme avait pris sa fille de 8 ans sans l'autorisation de sa mère.

Au cours de l'arrêt du samedi, le quadragénaire a tenté de sécuriser son véhicule en le verrouillant et en essayant de démarrer le moteur. Les officiers ont réussi à déverrouiller le véhicule par une fenêtre ouverte et ont sorti l'homme. Il a ensuite prétendument attaqué les deux officiers avec des coups précis, nécessitant une "force précise" pour le contrôler et le maîtriser, comme indiqué. Heureusement, la fillette de 8 ans est restée indemne et a été rendue à sa mère. Des enquêtes contre son père sont actuellement en cours.

Après l'attaque, la police a signalé une augmentation des incidents similaires dans la région de Walldorf, mettant en évidence une possible augmentation de la criminalité locale. Le procureur a annoncé des poursuites sévères contre l'homme pour ses actes violents envers les officiers.

