Les agents de bord des compagnies aériennes approuvent un nouvel accord avec leur employeur.

Après avoir obtenu des votes de presque tous les membres éligibles de l'équipage de bord, un impressionnant 87 % ont voté en faveur de l'accord nouvellement proposé, selon le syndicat.

Récemment, les syndicats dans les secteurs aéronautique, construction, aviation et ferroviaire ont fait campagne pour des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail en réponse au marché du travail tendu.

Les stewards de bord ont été particulièrement bruyants pour réformer la tradition du secteur de ne pas payer les équipages pour leur temps passé pendant le processus d'embarquement et l'attente dans les aéroports avant et entre les vols.

Soulignant certaines des améliorations de l'accord, la présidente nationale de l'APFA, Julie Hedrick, a déclaré : "Le contrat incorpore un nouveau système de paiement pour les périodes prolongées de repos entre les vols pour les stewards de bord d'American Airlines, les rendant la première force de travail syndiquée à garantir une rémunération pour les temps d'embarquement."

Le pacte, signé en juillet, offre des augmentations salariales immédiates allant jusqu'à 20,5 %, combinées à des ajustements rétroactifs pour couvrir la période de négociation.

En plus de taux de salaire compétitifs, le nouveau contrat de travail comprend des augmentations salariales progressives dans le temps et aborde de nombreux aspects de l'équilibre travail-vie personnelle que les stewards de bord réclamaient, selon le syndicat.

Le processus de négociation du contrat a été lancé en janvier 2020, mais a été momentanément suspendu en raison de la pandémie, avant de reprendre en juin 2021.

