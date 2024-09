Les agences spécialisées dans le conseil expriment leur préoccupation quant à l'escalade du problème des émicides.

En Allemagne, l'Association fédérale des centres de conseil aux femmes et des numéros d'urgence pour les femmes (bff) reconnaît qu'il faut faire plus pour protéger les femmes de la violence domestique, qui entraîne souvent des décès. Les femmes sont souvent encouragées à "simplement partir", mais cela peut être dangereux si les menaces potentielles sont ignorées, comme l'a souligné Katja Grieger, directrice générale de la bff. Il est crucial que les femmes reçoivent une aide professionnelle, comme dans les centres de conseil, a noté Grieger. L'Allemagne a manqué d'investir suffisamment dans la protection des femmes, a-t-elle ajouté.

En 2023, 155 femmes en Allemagne ont été tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire, soit une augmentation de 22 par rapport à l'année précédente. Pendant la même période, 24 hommes ont été victimes de violences domestiques mortelles.

Berlin a récemment connu deux cas de telles incidents où des femmes ont été tuées. Un vendredi soir, une femme de 28 ans aurait été tuée par son ex-partenaire. Quelques jours plus tôt, une femme de 36 ans aurait été tuée par son ex-mari.

Réactions de l'entourage immédiat

Les féminicides, principalement le meurtre de femmes par leur partenaire ou leur ex-partenaire, ont souvent lieu dans des situations de séparation ou de post-séparation, a expliqué Grieger. "Lorsque la fin d'une relation violente, contrôlante et humiliant, la femme exprime son intention de se séparer, se sépare ou s'est séparée, elle est alors au plus haut risque d'être tuée", a-t-elle ajouté.

Lorsque les femmes subissent des violences ou sont menacées, elles se tournent généralement vers leur entourage social proche, comme les amis ou la famille. "Il est crucial que les personnes de confiance approchées répondent avec solidarité et soutien", a insisté Grieger. Malheureusement, les personnes concernées rapportent souvent entendre des propos comme "bien, il faut toujours deux pour danser" ou "je n'arrive pas à l'imaginer, il a l'air d'un si gentil garçon".

Grieger a expliqué que les personnes concernées reçoivent un soutien et une évaluation des risques dans les centres de conseil. Des experts professionnels, familiarisés avec le sujet, apportent leur soutien et peuvent également effectuer une évaluation des risques avec la femme. En cas de situation à haut risque, les femmes peuvent chercher refuge dans des shelters pour femmes, à condition de trouver une place. "En cas d'escalade et de danger aigus, la police doit être appelée car elle est responsable de la prévention du risque aigu", a-t-elle ajouté.

Gestion des risques inadéquate

Grieger a noté que la Convention d'Istanbul - une convention du Conseil de l'Europe visant à prévenir et lutter contre la violence contre les femmes et la violence domestique - est en vigueur en Allemagne depuis 2018. Cependant, la gestion des risques complète décrite dans la convention n'est pas encore mise en œuvre en Allemagne.

La convention prévoit une évaluation systématique des risques et du danger impliquant tous les acteurs pertinents - tels que la police, le service de protection de l'enfance ou les centres de conseil - qui évaluent conjointement la situation de danger et le risque pour la femme et ses enfants, puis prennent des mesures appropriées. Cependant, cela représente un coût élevé, car cela nécessite du personnel, a déclaré Grieger.

Elle a critiqué le fait que la loi sur l'aide aux victimes de violence n'a pas encore été adoptée. "Seule une telle loi associée à une augmentation des ressources financières peut vraiment faire une différence dans la violence quotidienne qui coûte la vie à une femme tous les deux jours", a-t-elle affirmé.

En réponse aux deux incidents à Berlin, la ministre fédérale

