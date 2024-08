Les agences gouvernementales commencent des inspections sur les modèles 787 Dreamliner de Boeing.

Boeing rencontre de nouveaux obstacles avec deux de ses modèles. Dans un cas, l'entreprise est contrainte de réévaluer les sièges de pilote à posteriori en raison de décrets réglementaires. Dans un autre cas, les vols d'essai ont été arrêtés en raison de complications avec un composant.

Le géant américain de l'aéronautique Boeing continue de faire face à des défis. L'entreprise a arrêté les vols d'essai de la version 777X, maintes fois reportée, en raison de dommages à une liaison reliant le moteur à l'aile. Lors d'une inspection de routine, ils ont découvert que un composant ne fonctionnait pas comme prévu, a déclaré la société. Dans le même temps, l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) a ordonné des évaluations de presque 787 Dreamliner. La FAA a mis en garde contre les mouvements latéraux involontaires d'un siège de pilote occupé qui pourraient entraîner une descente rapide de l'avion, potentiellement causant des blessures graves aux passagers et à l'équipage.

Cette directive est née d'un incident en mars, où un avion de Latam Airlines a grimpé de manière alarmante, blessant plus de 50 passagers. La FAA a attribué la forte descente à un déplacement incontrôlé du siège, ce qui a entraîné la déconnexion de l'autopilote. L'agence a reçu un total de cinq rapports d'incidents similaires concernant les sièges du commandant de bord et du copilote sur les 787, le dernier incident s'étant produit en juin. Deux de ces cas sont actuellement en cours d'examen.

L'avis de la FAA concerne 158 avions enregistrés aux États-Unis et 737 avions dans le monde. Il oblige les compagnies aériennes à inspecter les sièges de pilote des modèles 787-7, 787-9 et 787-10 pour des boutons-poussoirs manquants ou endommagés ou des couvercles de commutateur endommagés dans les 30 jours, et à les remplacer si nécessaire.

Problème de test plane de la FAA

Dans le même temps, le site d'industrie "The Air Current" a rapporté qu'un composant reliant le moteur à l'aile d'un avion de test 777-9 avait échoué. Avant cela, l'avion avait effectué un vol de cinq heures depuis Hawaï. Des sources informées ont déclaré que des fissures associées à ce même composant avaient été découvertes sur d'autres avions de test 777-9.

Boeing n'a pas commenté ces détails, mais a reconnu que les vols d'essai prévus avec d'autres avions de test à court terme ne se dérouleraient pas. Le composant touché n'est utilisé que sur le 777-9. La FAA a confirmé que Boeing avait signalé l'incident après un vol d'essai 777-9 la semaine précédente.

Boeing a présenté le 777X comme successeur du modèle largement utilisé 777 en 2013, avec une entrée en service prévue initially en 2020. La société a depuis reporté cette échéance à 2025. Le 777-9 est conçu comme une version plus grande de l'avion. Boeing attend également la certification pour de nouvelles variantes de son avion moyen-courrier, le 737 Max.

