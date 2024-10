Les affirmations infondées sur la façon dont le gouvernement a géré la situation d'Helene sont un signe préoccupant pour les prochaines élections.

Le déferlement de fausses informations attaquant la gestion de l'ouragan par l'administration Biden fait office de mauvais présage pour l'élection à venir, avec la course à la présidence entre l'ex-président Trump et la vice-présidente Kamala Harris promise de déclencher de nouvelles attaques contre la vérité.

"Si vous pensez que les mensonges, distorsions et élucubrations ignorant sur FEMA sont intenses maintenant, attendez un peu le mois prochain", a écrit Tim Alberta, auteur et journaliste pour The Atlantic sur X, l'une des principales plateformes où les fausses nouvelles se propagent plus vite que la vérité.

Elon Musk, propriétaire de X qui a soutenu Trump, a régulièrement partagé des rumeurs et des allégations critiquant la réponse du gouvernement à l'ouragan. La plupart de ces informations sont teintées de politique, dépeignant le président Biden et Harris comme incapables dans le cadre d'une stratégie pour aider Trump à se faire réélire.

Des politiciens et des travailleurs de la relief en cas de catastrophe dans les zones touchées, de la Géorgie à la Caroline du Nord, y compris de nombreux politiciens républicains, ont démenti les mensonges et exhorté les gens à cesser de propager des rumeurs non vérifiées en ligne.

Kerry Giles, officier d'information publique du comté de Rutherford, en Caroline du Nord, a déclaré à CNN samedi que le démêlage de ces rumeurs "consommait des ressources qui devraient avoir été utilisées dans les efforts de relèvement".

Giles et ses collègues ont publié un communiqué vendredi démentant plusieurs histoires fausses qui circulaient en ligne sur les villes ruinées de Lake Lure et Chimney Rock Village. Non, ont-ils dit, le gouvernement ne prend pas le contrôle de Chimney Rock; non, il n'y a pas de plan d'expropriation; non, il n'y a pas de cadavres partout en raison de la tempête.

"Snopes.com et les médias régionaux" ont couvert la plupart des démentis, ce qui a aidé à réduire la propagation de certaines fausses informations, a déclaré Giles à CNN.

Certaines des pires fausses informations sur les réseaux sociaux ont tourné autour de la réponse de FEMA. Trump a trompeusement allégué que des fonds de secours étaient retenus dans des zones principalement républicaines après que l'agence ait redirigé l'argent pour soutenir les migrants.

"Un milliard de dollars a été volé à FEMA pour le donner aux migrants illégaux", a affirmé Trump à tort vendredi en Géorgie.

Cependant, Trump accusait l'administration Biden d'un acte extraordinairement similaire à celui qu'il avait initié en tant que président.

"Les politiciens républicains continuent de réfuter les sottises, et les partisans de Trump s'en moquent", a écrit le chroniqueur conservateur David French dans un post sur les réseaux sociaux samedi. "Ils suivent les menteurs, et quand les menteurs mentent, ils les croient et méprisent quiconque dit la vérité."

Des utilisateurs expérimentés de X affirment que le volume de fausses informations sur la plateforme s'aggrave - en partie parce que Musk a annulé des mesures pour limiter la propagation virale de ces informations et a réactivé les comptes des théoriciens du complot.

Les responsables de FEMA ont publié une page de contrôle des rumeurs pour contredire les allégations fausses comme "FEMA confisque les dons pour les survivants". Mike Rothschild, journaliste qui a écrit deux livres sur la culture des théories du complot, a qualifié l'effort de FEMA de "noble mais voué à l'échec". Il a écrit sur X que "personne qui veut croire les mensonges ne fera confiance à la source, et les démentis seront simplement intégrés aux théories du complot".

Ou, comme les animateurs du podcast progressiste Appalachia l'ont dit plus directement, "Internet a détruit les esprits des gens".

Des images générées par l'IA se faisant passer pour des photos de la zone de catastrophe se propagent rapidement sur Facebook, contraignant une station de télévision locale à publier un mode d'emploi pour repérer les photos d'ouragan Helene générées par l'IA.

Comme l'a écrit le chroniqueur de Caroline du Nord Billy Ball vendredi, "Nous avons de nombreux problèmes aux États-Unis, mais peu sont aussi importants que la crise d'information. Les gens nous mentent pour nous faire nous haïr les uns les autres, pour nous prendre notre argent, pour promouvoir une cause ou une autre."

Et tous les indices laissent penser qu'une atmosphère encore plus laide se profilera une fois que les votes commenceront à être comptés le mois prochain.

Dans le sillage de la diffusion par Elon Musk de claims controversés sur la réponse du gouvernement à l'ouragan, certains grands médias, comme X, sont devenus des plateformes pour propager des fausses informations.

Compte tenu de la situation actuelle, il est probable que les entreprises, notamment celles impliquées dans l'aide en cas de catastrophe, soient soumises à une surveillance accrue et à des accusations infondées dans les mois à venir.

Lire aussi: