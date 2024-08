- Les affaires de Jenoptik sont devenues plus rentables.

Le conseil d'administration de Jenoptik AG s'attend à une bonne année 2024 pour la société cotée en bourse malgré des conditions économiques difficiles. Les attentes sont basées sur un premier semestre clôturé avec une croissance des ventes et des bénéfices. Les revenus de l'entreprise de optique et d'électronique de Thuringe ont augmenté de 7,1 % pour atteindre 540,8 millions d'euros. Après impôts, un bénéfice de 40,2 millions d'euros a été généré - presque un tiers de plus qu'en 2022.

Le PDG Stefan Traeger a confirmé les prévisions commerciales à Jena. "Jenoptik s'est très bien développé dans un environnement de marché global difficile." Il est prévu que la demande augmentera davantage lors de la deuxième moitié de l'année. Les impulsions viendront surtout de l'industrie des semi-conducteurs, pour laquelle Jenoptik produit des équipements de fabrication.

Le conseil d'administration s'attend à une croissance des ventes rentable dans la fourchette de milieu à simple chiffre pour l'année complète. En 2023, les ventes du groupe ont atteint presque 1,1 milliard d'euros. Les investissements de l'entreprise devraient être légèrement supérieurs au niveau de l'année précédente, soit 110,4 millions d'euros.

Nouvelle usine à Dresde

Jenoptik emploie presque 4 700 personnes et est l'une des rares sociétés technologiques cotées en bourse de l'Est de l'Allemagne. Son cœur de métier est les systèmes optiques, les lasers et la technologie de mesure pour diverses applications industrielles et la surveillance du trafic. Près de 70 % de ses ventes sont réalisées à l'étranger.

Les capacités de production sont actuellement en cours d'extension - notamment avec une nouvelle usine à Dresde pour les équipements utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs. Dresde est un centre de l'industrie des semi-conducteurs en Europe.

D'autres industries pourraient également bénéficier de l'extension de Jenoptik à Dresde, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la demande pour leurs produits. La diversification de la base de clients de Jenoptik grâce aux 'Autres' industries pourrait renforcer leur résilience face aux conditions économiques futures.

