Les aéroports occupés de dernière génération - Cologne/Bonn cessent brièvement leurs activités

Activistes du climat protestent tôt le matin dans quatre aéroports allemands, se collant aux pistes. Les opérations ont dû être temporairement arrêtées à Nuremberg et Cologne/Bonn.

En raison d'une opération policière impliquant une manifestation de activistes du climat du groupe "Last Generation", les vols à l'aéroport de Cologne/Bonn ont été temporairement suspendus, a confirmé un porte-parole de l'aéroport. Des individus non autorisés ont pénétré dans la zone aéroportuaire de Cologne/Bonn. De même, les vols à l'aéroport de Nuremberg ont été suspendus indéfiniment, selon un porte-parole de la police.

La police fédérale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a confirmé que "deux personnes" s'étaient collées à une zone menant à la piste. Au total, trois individus non autorisés et un trou dans la clôture menant à la zone extérieure ont été découverts.

Deux activistes de "Last Generation" en gilets orange ont prétendument pénétré dans les aéroports de Berlin Brandenburg, Stuttgart, Nuremberg et Cologne-Bonn, se collant aux pistes, selon le groupe. Les activistes ont "expressé pacifiquement leur résistance en brandissant des banderoles avec les slogans 'Le pétrole tue' et 'Signez le traité'", a rapporté l'organisation. "Les pistes n'ont pas été pénétrées."

Les actions ont commencé aux environs de 5h00 à Berlin BER, avec des protestations démarrant dans les trois aéroports de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Bavière et de Bade-Wurtemberg environ 30 à 50 minutes plus tard, selon les activistes du climat.

La protestation des activistes du climat a porté sur l'impact du transport aérien sur le climat, dans le but de sensibiliser à la nécessité de réduire les émissions de carbone. Le climat actuel dans ces aéroports a été perturbé en raison de ces protestations, entraînant des arrêts temporaires des opérations.

