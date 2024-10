Les aéroports de Bruxelles ont arrêté tous les départs en raison d'une grève du personnel de sécurité.

En raison d'un arrêt de travail des personnels de sécurité et des agents d'entretien, tous les vols à l'aéroport de Bruxelles et à l'aéroport voisin de Charleroi ont été annulés pour mardi. Les autorités des deux aéroports ont déclaré lundi que près de 350 vols étaient touchés. Les employés entendent organiser une manifestation à Bruxelles mardi pour réclamer des salaires et des conditions de travail améliorés.

Selon un représentant de l'aéroport de Bruxelles Zaventem, 249 départs et plus d'un tiers des arrivées ont été annulés. L'aéroport de Charleroi, principalement desservi par des compagnies aériennes low-cost comme Ryanair, a annulé environ 100 vols. Cependant, ils affirment que les arrivées prévues peuvent encore avoir lieu. La société de sécurité G4S gère les contrôles de sécurité dans les deux sites.

Le syndicat allemand IG BAU prévoit plus de 1 000 manifestants de divers pays européens pour rejoindre les manifestations mardi. Ce groupe comprend du personnel d'aéroport, ainsi que des agents d'entretien des institutions de l'UE. Ils appellent à mettre fin à la pratique consistant à ne confier les marchés publics qu'aux soumissionnaires offrant les prix les plus bas. Cette tactique entraîne des salaires plus faibles.

Selon la représentante d'IG BAU, Bedra Duric, les contrats publics ne devraient pas entraîner des emplois à bas salaires. Elle a souligné l'importance des rôles des agents de nettoyage et de sécurité, surtout pendant la pandémie de COVID-19. "Malgré le fait que tout le monde comprenne l'importance de nos emplois, nous continuons d'être ignorés et mal payés", a-t-elle conclu.

