- Les aéroports appliquent des réglementations plus strictes sur les actifs liquides.

Les règles de transport de liquides en cabine se durcissent à nouveau. À partir du 1er septembre, les voyageurs ne pourront transporter des liquides que dans de petits contenants d'une capacité maximale de 100 millilitres, à condition qu'ils soient placés dans un sac plastique transparent d'une capacité maximale d'un litre. Cette annonce est faite par la Police fédérale allemande et Fraport, le gestionnaire de l'aéroport de Francfort.

La raison de ce changement est les préoccupations au sein de l'UE concernant la fiabilité des derniers générations de scanners de bagages utilisant la technologie de tomodensitométrie (TDM). Ces appareils peuvent créer des images 3D des articles de cabine en un éclair, ce qui a conduit certains à remettre en question la nécessité des restrictions de liquides.

Par le passé, certains points de contrôle de sécurité allemands avaient assoupli les restrictions de liquides introduites en 2006 en autorisant les passagers à transporter de plus grands flacons dans leurs bagages à main. Cependant, cette exception est actuellement suspendue jusqu'à ce que les préoccupations de sécurité soient pleinement évaluées.

Nouvelles réglementations européennes

Conformément aux nouvelles réglementations européennes, les grands contenants sont à nouveau interdits. Les petits contenants de 100 millilitres ou moins peuvent toujours être transportés dans les bagages à main sans avoir à être retirés individuellement. Les appareils électroniques peuvent désormais rester dans les bagages enregistrés.

Aux nombreux points de contrôle de sécurité allemands qui utilisent encore des scanners traditionnels, les appareils électroniques et les sacs doivent toujours être retirés et présentés séparément. Certaines exceptions sont faites pour les médicaments et les aliments pour bébés; ils sont exempts des restrictions de liquides.

