Les aéroports appliquent des réglementations plus strictes sur la quantité de liquide autorisée dans les sacs à main.

À partir du 1er septembre, les règles concernant les liquides en cabine seront renforcées. Les passagers ne pourront plus emporter que des liquides dans des contenants de moins de 100 ml, qui doivent être rangés dans un sac plastique transparent d'une capacité maximale de 1 litre. Cette annonce a été faite par la Police fédérale et Fraport, l'opérateur de l'aéroport de Francfort.

Cette mise à jour est due à des incertitudes au sein de l'UE concernant la fiabilité des appareils de contrôle des bagages modernes utilisant la technologie de tomodensitométrie (CT). Ces appareils peuvent créer des images tridimensionnelles détaillées du contenu des bagages de cabine en quelques secondes, remettant en question la nécessité des restrictions de liquides.

Initialement, dans certains points de contrôle allemands, les restrictions de liquides introduites en 2006 avaient été temporairement assouplies pour les passagers dont les bagages pouvaient être contrôlés avec des scanners CT. "Les liquides plus volumineux pouvaient être transportés en cabine", a déclaré un porte-parole de la Police fédérale de Francfort. Cependant, cette exception est Currently suspended while safety concerns are addressed.

Despite the advanced capabilities of CT scanners in airports, the EU requirements for carry-on liquids remain stringent. These strict EU requirements are still in effect, despite temporary relaxations in certain situations.

