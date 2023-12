Les aéroports américains sont en passe de connaître la période de Thanksgiving la plus chargée de leur histoire

L'Administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) a déclaré lundi qu'elle s'approchait des 30 millions de passagers qu'elle prévoyait de contrôler pendant la période des fêtes.

L'agence a déclaré avoir contrôlé 24,7 millions de personnes pendant la période des fêtes, dont un record de 2,9 millions en une seule journée dimanche, alors qu'il reste encore deux jours.

Elle a déclaré à CNN qu'elle s'attendait à contrôler 2,67 millions de passagers lundi, soit plus de la moitié du nombre restant pour atteindre la barre des 30 millions, ce qui, selon elle, serait le signe d'une période de vacances "plus chargée que jamais".

La TSA compte désormais une période de 12 jours qui commence le vendredi précédant Thanksgiving et se termine le mardi suivant.

David Pekoske, administrateur de la TSA, a déclaré à CNN que les voyageurs partaient plus tôt et restaient plus longtemps en raison du changement des habitudes de voyage après la pandémie, ce qui signifie que le mardi pourrait encore être une journée relativement chargée.

Quant au mercredi précédant Thanksgiving, même s'il reste un jour de voyage chargé avec plus de 2,7 personnes contrôlées dans les aéroports américains, il ne se classerait pas dans le top 10 des jours de voyage les plus chargés de tous les temps, car les vacanciers répartissent leurs visites sur plusieurs jours.

Les chiffres de l'agence montrent que quatre des cinq journées les plus chargées ont eu lieu cette année, dont le dimanche et trois jours au plus fort de l'été. Le seul jour de voyage d'une année précédente qui figure encore dans le top cinq est le dimanche après Thanksgiving en 2019.

Source: edition.cnn.com