"Les aéroports allemands ont un problème de sécurité"

Activistes de la Dernière Génération paralysent les aéroports de quatre villes allemandes. À l'aide de coupe-boulons, ils coupent les clôtures et accèdent aux pistes. Les aéroports allemands sont-ils insuffisamment sécurisés ? Oui, selon l'expert aéronautique Heinrich Großbongardt.

Des activistes de la Dernière Génération pénètrent dans quatre aéroports allemands tôt le matin et se collent aux pistes. À Cologne/Bonn, les opérations doivent être temporairement suspendues. Comment de telles actions peuvent-elles se produire à répétition ?

C'est simplement parce que les aéroports allemands ont négligé leur sécurité extérieure depuis de nombreuses années. À de nombreux aéroports, la limite extérieure n'est qu'une clôture en chaîne. Peut-être y a-t-il un peu de fil barbelé en haut pour empêcher quiconque de grimper, mais cela ne sert à rien lorsque des gens utilisent des coupe-boulons pour couper la clôture et passer à travers.

Les aéroports allemands ont-ils un problème de sécurité ?

Les aéroports allemands ont certainement un problème de sécurité. Il n'est pas acceptable qu'inconnus puissent accéder facilement à la piste. Bien que les activistes de la Dernière Génération soient agaçants, ils ne sont pas dangereux. Mais nous vivons dans des temps incertains, et si je pense aux terroristes ou aux saboteurs utilisant ce moyen, c'est effrayant.

Comment les aéroports peuvent-ils être protégés des attaques terroristes et des actes de sabotage ?

D'abord, il faut une clôture en maillage double qui ne peut pas être coupée facilement. Derrière celle-ci, il devrait y avoir une autre clôture, créant une sorte de zone neutre où les intrus peuvent être appréhendés par la police fédérale ou d'autres agents de sécurité. De plus, une sécurité électronique sous forme de caméras et de capteurs est nécessaire pour détecter et signaler toute tentative de sabotage de la clôture. Cette combinaison est déjà un concept de sécurité éprouvé dans l'industrie.

Pourquoi cela n'est-il pas déjà en place dans les aéroports ?

Cela est en partie dû à un manque de conscience du risque, mais bien sûr, il y a également une réticence à dépenser les fonds importants nécessaires pour la mise en place. Par exemple, une clôture de ce type serait très coûteuse pour un aéroport comme Francfort avec sa limite extérieure d'environ 30 kilomètres. Cependant, chaque attaque terroriste individuelle aurait des conséquences beaucoup plus coûteuses.

Voyez-vous le danger d'attaques terroristes et d'actes de sabotage augmenter aux aéroports allemands en ce moment ?

Des actions comme celles de la Dernière Génération ou la prise d'otages à l'aéroport de Hambourg en novembre dernier montrent au moins combien nos aéroports sont vulnérables. Il y a donc une urgence à agir. Nous ne devons pas nous leurrer en pensant que de telles opportunités ne seront pas exploitées un jour.

Le gouvernement fédéral veut maintenant obliger les exploitants d'aéroports à prendre des mesures de protection plus strictes par le biais d'un décret. Est-ce un premier pas dans la bonne direction ?

Ce décret législatif spécifie simplement ce qui est déjà prescrit dans la loi sur la sécurité aérienne. Il stipule que les aéroports doivent sécuriser leurs locaux contre les intrusions non autorisées. Il est donc indubitablement une mesure correcte. Cependant, il est regrettable qu'un tel décret législatif soit nécessaire en premier lieu.

Un autre pas important est le durcissement des sanctions dans la loi sur la sécurité aérienne. Actuellement, les actions de la Dernière Génération sont traitées comme des violations de propriété, des dommages à la clôture et éventuellement des coercitions. Avec le durcissement, une peine d'emprisonnement peut également être infligée pour l'accès non autorisé à une zone aéroportuaire, ce qui pourrait prévenir d'autres blocages à l'avance.

Les protestations climatiques de la "Dernière Génération" ont également des implications financières importantes. Combien coûtent ces actions pour les aéroports et les compagnies aériennes ?

Les aéroports perdent principalement des frais d'atterrissage en raison de pistes bloquées, mais cela ne représente qu'une petite partie. Ce sont plutôt les compagnies aériennes qui en subissent les conséquences. Lorsque de nombreux vols sont annulés ou reroutés, les coûts peuvent rapidement atteindre des dizaines de millions d'euros.

Entre-temps, un Norvégien a fait sensation en montant à bord d'un avion à l'aéroport de Munich sans billet - et ce pendant deux jours consécutifs. Combien les intérieurs des aéroports sont-ils sécurisés ?

Bien sûr, cela ne devrait pas arriver. D'un autre côté, on doit dire réalistement qu'il y a des gens aux commandes en fin de compte. Il n'y a pas de concept où des lacunes ne se produisent pas quelque part. Dans l'ensemble, la sécurisation des terminaux fonctionne plutôt bien. Le problème plus important est plutôt : Les passagers sont contrôlés à l'avant, tandis que la porte arrière est grande ouverte.

De nombreux points de contrôle de sécurité utilisent désormais des scanners corporels complets au lieu de personnel humain. Quelles sont les innovations techniques que vous voyez être utilisées dans les aéroports allemands à l'avenir ?

Du point de vue des passagers, un grand désagrément pourrait bientôt être éliminé. Car les premiers aéroports introduisent déjà des scanners qui peuvent analyser les liquides. Ainsi, je n'ai pas à me défaire de ma bouteille d'eau avant le contrôle pour en racheter une plus tard à haut coût. Les crèmes pour la peau et l'après-rasage dans les bagages à main sont également reconnus comme inoffensifs par ces appareils. Cependant, les scanners sont coûteux, donc une mise en service complète pourrait encore prendre du temps.

