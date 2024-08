- Les adoptions diminuent à nouveau

En 2023, moins d'enfants et d'adolescents ont trouvé de nouveaux parents en Thuringe qu'en 2022. Selon les statistiques de l'État, 47 filles et 42 garçons ont été adoptés l'an dernier, soit six de moins qu'en 2022.

Près de la moitié des enfants et adolescents adoptés en 2023 avaient moins de trois ans, onze étaient âgés de 12 à 18 ans. Dans environ la moitié des adoptions, les nouveaux parents n'étaient pas liés aux enfants - la plupart de ces enfants avaient moins de six ans. Les enfants plus âgés, jusqu'à 18 ans, ont été adoptés principalement par des membres de leur famille ou un beau-parent.

À la fin de 2023, 27 enfants et adolescents attendaient toujours d'être adoptés, comparé à 18 l'année précédente. Il n'y avait pas de pénurie de demandes d'adoption. Avec 131 demandes, il y avait environ cinq potentiels parents adoptifs pour chaque enfant à la fin de l'année dernière. Selon les statistiques, il y avait environ sept potentiels parents adoptifs par enfant l'année précédente.

Différentes raisons peuvent expliquer pourquoi, malgré l'apparente surabondance de potentiels parents adoptifs, certains enfants sont laissés sans famille, selon l'association d'État des familles d'accueil et adoptives. L'une des explications possibles est que les enfants ont divers problèmes, et tous les potentiels parents ne se sentent pas capables de relever le défi particulier de l'éducation de ces enfants.

La diminution des adoptions a entraîné une augmentation du nombre d'enfants toujours en attente, avec 27 en 2023 comparé à 18 l'année précédente. Malgré le grand nombre de demandes d'adoption, les enfants plus âgés ont généralement trouvé de nouvelles familles auprès de membres de leur famille ou d'un beau-parent.

Lire aussi: