Les adolescents transgenres engagent des actions en justice contre les autorités du New Hampshire en raison d'une loi récemment mise en œuvre qui restreint leur participation aux équipes sportives désignées par les femmes.

L'action en justice, déposée devant le tribunal de district des États-Unis à Concord, demande l'autorisation à Parker Tirrell, 15 ans, de rejoindre l'équipe de soccer féminin et à Iris Turmelle, 14 ans, de participer aux essais pour les équipes de tennis et d'athlétisme féminines de leurs écoles.

Le projet de loi 1205, qui entrera en vigueur lundi prochain, interdirait à ces deux filles de participer à n'importe quelle équipe sportive féminine dans leurs établissements, comme l'indiquent les documents judiciaires. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, a signé ce projet de loi en loi l'an dernier, déclarant dans un communiqué qu'il "promouvait la justice et la sécurité dans les sports féminins en préservant l'intégrité et l'équilibre des compétitions sportives".

GLAD, l'ACLU du New Hampshire, et Goodwin Procter, des groupes de défense représentant les filles et leurs familles, affirment que cette loi de l'État prive Tirrell et Turmelle de possibilités éducatives égales et les discrimine en raison de leur identité transgenre, violant la loi fédérale et le droit constitutionnel à l'égalité de traitement.

Dans une déclaration, GLAD a affirmé que cette loi empêchait les filles de bénéficier de nombreux avantages éducatifs, sociaux et de santé mentale associés à la pratique du sport, tout en les séparant de leurs amis et coéquipiers et en les soumettant à une discrimination purement en raison de leur transgenres.

Cette action en justice se déroule dans un contexte de vive debate aux États-Unis ces dernières années concernant les interdictions ciblant les athlètes transgenres. Le mois dernier, un district scolaire de Floride du Sud a suspendu une employée pendant 10 jours pour avoir autorisé sa fille transgenre à jouer dans l'équipe de volleyball féminin du lycée en 2022 et 2023, en violation de la loi de l'État. En avril, une cour d'appel fédérale a jugé que le West Virginia ne pouvait pas appliquer son interdiction de sports transgenres contre une fille de 13 ans, portant un coup à l'une des presque deux douzaines de telles lois adoptées par les États dirigés par les Républicains ces dernières années.

Selon le procès, Tirrell et Turmelle se sont identifiés en tant que filles depuis leur petite enfance et ont interagi avec les autres en tant que filles dans tous les aspects de leur vie. Le procès décrit comment elles ont été reconnues en tant que filles par leurs parents, leur famille, leurs écoles, leurs pairs, leurs coéquipières et leurs entraîneurs.

Ces deux filles ont été diagnostiquées avec le trouble de dysphorie de genre, un état médical caractérisé par un distress émotionnel causé par une discordance entre le sexe de naissance et l'identité de genre, comme indiqué dans le procès. Elles ont été traitées avec des médicaments bloquant la puberté et une hormone thérapie pour soulager la tension causée par les attributs physiques incompatibles avec leur identité de genre, selon le procès.

Tirrell, une élève de neuvième année à la Plymouth Regional High School, a participé à l'équipe de soccer féminin l'an dernier et se réjouissait de rejoindre ses coéquipières lorsque la saison reprendrait plus tard ce mois-ci.

"Jouer au soccer avec mes coéquipières est l'endroit où je me sens le plus libre et heureux. Nous nous soutenons mutuellement, que nous gagnions ou perdions", a déclaré Tirrell dans une déclaration. "Si je suis empêchée de jouer dans l'équipe avec les autres filles, cela rompra les liens avec plusieurs de mes amies, et l'école deviendra beaucoup plus difficile pour moi. Je veux simplement être moi-même et apprendre, jouer et soutenir mes coéquipières comme je l'ai fait l'an dernier."

La mère de Tirrell, Sara, a exprimé ses préoccupations quant aux conséquences négatives sur le bien-être émotionnel de sa fille si elle était exclue de l'équipe.

"Tout parent souhaite la santé, le bonheur et le sentiment d'appartenance de leur enfant. C'est pareil pour mon conjoint et moi en tant que parents d'une fille transgenre. Je m'inquiète des conséquences négatives sur l'estime de soi et le bien-être de Parker si elle est privée de l'opportunité de rejoindre ses coéquipières sur le terrain."

Turmelle, une élève de première année à l'Académie de Pembroke, se réjouissait de participer aux essais pour les équipes de tennis et d'athlétisme, selon le procès.

"Passer au lycée est une expérience excitante et nouvelle. J'ai joué au tennis intra-muros à l'école primaire. J'étais impatiente de rejoindre les équipes de tennis et d'athlétisme car cela me donnerait l'opportunité de me lier avec plus de mes nouveaux camarades de classe et d'accélérer mon apprentissage. Je suis une fille transgenre et je me suis identifiée en tant que telle toute ma vie, tandis que mes pairs me reconnaissent en tant que fille. Je ne comprends pas pourquoi je devrais être empêchée d'avoir les mêmes opportunités que les autres filles à l'école."

La mère de Turmelle, Amy, a exprimé l'excitation de sa fille à participer aux équipes sportives du lycée, après avoir été victime de harcèlement à l'école primaire.

"Après avoir participé à Girls on the Run, elle envisage également de relever un nouveau défi en essayant de rejoindre l'équipe d'athlétisme de l'école. Iris a été harcelée à l'école primaire, et mon mari et moi voulons nous assurer de sa sécurité, de son inclusion et de son traitement équitable, lui permettant ainsi de vivre une expérience positive et joyeuse au lycée."

Le New Hampshire figure parmi les 25 États ayant des lois

