Deployment en gare ou Mise en œuvre en gare - Les adolescents qui utilisent des armes à feu moins mortelles aident les forces de l'ordre.

Deux adolescents ont déclenché une intervention de la Police fédérale à Neumünster avec leurs armes factices. Le duo, âgés de 14 et 16 ans, se trouvait à la gare avec un groupe de jeunes un dimanche lorsque quelqu'un qui passait par là les a vus jouer avec des armes. Selon un représentant de l'Inspection de la Police fédérale à Flensburg, c'est la raison de leur intervention.

Quatre officiers de police fédérale ont répondu les armes à la main sur le quai, ordonnant aux jeunes de lever les mains. Après avoir fouillé leurs sacs à dos, les officiers ont découvert deux pistolets factices. Ces armes factices ont été saisies et contact a été établi avec leurs tuteurs.

Plus tard dans la journée, un homme a été arrêté dans le hall de la gare et a sorti un couteau. Les officiers ont exigé qu'il lâche l'arme, qui mesurait 12 centimètres de longueur. Le couteau a été confisqué, et l'homme ainsi que les deux adolescents font maintenant l'objet d'accusations pour violation de la législation sur les armes.

La rencontre des adolescents avec les autorités a eu lieu un dimanche, alors qu'ils se trouvaient à la gare avec un groupe de jeunes. Le lendemain, un autre incident s'est produit, impliquant un homme qui a été arrêté dans le hall de la gare et inculpé pour port d'arme blanche.

Lire aussi: