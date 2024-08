- Les adolescents en ligne: de nombreux cas d'inconduite sexuelle

La plateforme de protection de l'enfance et de la jeunesse "Jugendschutz".net a documenté environ 5 000 incidents d'exploitation sexuelle en ligne de mineurs et d'adolescents en 2023, représentant environ deux tiers de toutes les violations liées à la protection de l'enfance détectées dans le domaine numérique. Ce chiffre représente une augmentation de 161 cas par rapport à l'année précédente, 2022, selon le rapport annuel de la plateforme présenté à Berlin.

Au total, le centre de compétence fédéral et étatique collaboratif a enregistré 7 645 transgressions en ligne contre la protection de l'enfance et de la jeunesse, soit une augmentation de 282 cas par rapport à 2022. Douze pour cent de ces infractions concernaient de la pornographie et du contenu sexuellement explicite, tandis que onze pour cent portaient sur l'extrémisme politique. Cependant, on suppose que le nombre réel de cas est considérablement plus élevé en raison du sous Signalement.

Stefan Glaser, directeur de Jugendschutz.net, a exprimé son inquiétude quant au risque croissant pour les mineurs et les adolescents en ligne. Cette augmentation est attribuable non seulement à la complexité croissante de la différenciation entre la réalité et les informations trompeuses en raison de l'intelligence artificielle, mais aussi au risque accru de violence sexuelle, de harcèlement et d'extrémisme. De plus, selon Glaser, les fournisseurs de services en ligne ne font pas suffisamment pour protéger les mineurs et les adolescents. Ils sont reportedly en défaut d'adresser les violations signalées et de vérifier les informations d'âge des utilisateurs.

Précédemment, la commissaire fédérale pour la prévention de la maltraitance infantile, Kerstin Claus, a plaidé en faveur de politiques plus strictes ciblant les fournisseurs de plates-formes vidéo, les réseaux sociaux et les jeux en ligne avec des fonctions de chat. Claus a également critiqué l'application insuffisante des engagements existants.

Au cours de l'année 2023, Jugendschutz.net a signalé 3 210 violations aux fournisseurs et aux organismes d'auto-régulation. De plus, ils ont signalé directement 3 582 cas aux autorités en raison de la diffusion de contenu pornographique pour enfants et de danger imminent pour la vie. À la fin de l'année, environ 90 pour cent (6 902) des infractions signalées avaient été supprimées.

