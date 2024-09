Les admirateurs royaux mécontents expriment leur frustration face à la dernière sculpture de la Reine

Récemment, une statue représentant la reine Elizabeth II et son défunt époux, le prince Philip, a été exposée publiquement dans un parc situé au Royaume-Uni. Cependant, plusieurs individus trouvent cette sculpture plus irrespectueuse qu'hommage.

Une nouvelle statue de la reine Elizabeth II, découvrée récemment à Castlereagh, Belfast, a suscité de vives discussions. La statue en bronze à taille réelle représente la reine défunte aux côtés de son époux, le prince Philip, et de ses deux Corgis, œuvre de l'artiste local Anto Brennan.

"La sculpture incarne la grâce, la ténacité et l'engagement inébranlable de Sa Majesté envers le service public", a partagé le maire de Belfast sur leurs plateformes de médias sociaux, accompagnées de photos de la nouvelle statue. Ils ont également publié une vidéo de la cérémonie de dévoilement.

Comparaisons à Mrs. Doubtfire ?

Cependant, de nombreux commentaires sur les publications ne sont pas très favorables. "J'adore l'idée, mais ne lui ressemble-t-elle pas du tout ?" demande un commentateur. Un autre commente : "C'est plus une insulte qu'un hommage, pour être honnête, elle a l'air affreuse". Un utilisateur suggère même humoristiquement qu'elle ressemble plus à "Mrs. Doubtfire" qu'à la reine défunte. De plus, la sculpture est décrite comme "ridicule" et "inadaptée à sa fonction".

Quelques défenseurs de la statue sont venus à sa rescousse : "C'est dommage que les gens ne voient que les défauts de cette statue sans prendre en compte le temps et l'effort que cet homme a mis dans sa création", écrit un utilisateur.

Le conseil est "fier" de la sculpture

Contacté par "Sky News", le maire de Belfast a déclaré qu'il y a eu globalement une réponse positive à la sculpture.

"Nous sommes conscients que l'art peut parfois susciter des opinions variées, mais il est important de souligner que la sculpture a été chaleureusement accueillie par la plupart de ceux qui l'ont vue en personne", déclare le communiqué. La sculpture sert de tribute durable à l'héritage exceptionnel de Sa Majesté et la communauté en est fière d'en faire partie de son paysage culturel.

La statue du prince Philip a également été créée par Anto Brennan et a été dévoilée en juin de l'année précédente.

Malgré les réactions divisives en ligne, une autre statue de la monarchie, spécifiquement de la reine Elizabeth II et du prince Philip, a été récemment installée dans un autre parc au Royaume-Uni.

En défendant la nouvelle statue, certains individus affirment qu'elle n'est peut-être pas une copie conforme, mais que le temps et l'effort investis dans sa création doivent être reconnus.

