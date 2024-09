Les administrations locales britanniques sont confrontées à une menace "significative" d'"échec à grande échelle".

Dans une publication parue lundi, Unison, le plus grand syndicat du Royaume-Uni, a exprimé son inquiétude quant au risque élevé d'effondrement des services locaux si un financement d'urgence supplémentaire n'est pas fourni pour combler un déficit projeté pour l'exercice 2025-2026.

Le trou financier prévu pour les conseils locaux devrait atteindre un immense 8,5 milliards de livres sterling (11,1 milliards de dollars) l'année suivante, selon le rapport qui s'appuie sur des états financiers accessibles au public et certaines estimations des besoins en financement des conseils fournies à Unison.

Ce communiqué intervient alors que le gouvernement labour fraîchement élu au Royaume-Uni s'apprête à présenter sa stratégie de financement des gouvernements locaux dans son premier budget du mois prochain, suite à la révélation d'un déficit de 22 milliards de livres sterling (29 milliards de dollars) dans les finances du pays en juillet.

Unison craint que de nombreux gouvernements locaux soient contraints de vendre des biens et des infrastructures, et de réduire les services tels que la gestion des déchets, les bibliothèques et les toilettes publiques pour respecter leur obligation légale de maintenir l'équilibre financier.

Le mois dernier, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé un budget difficile, laissant entendre une possible augmentation de l'imposition. "Nous devrons prendre des décisions difficiles", a-t-il déclaré.

De nombreux gouvernements locaux au Royaume-Uni ont lutté contre les pénuries de financement au cours de la dernière décennie, en partie en raison de importantes réductions du financement du gouvernement central au cours des années 2010.

Après ajustement de l'inflation, les conseils anglais ont connu une réduction de 9 % du "financement de base" - un mélange de fonds du gouvernement central et de taxes locales - entre 2010 et cette année, ce qui représente une réduction de 18 % par habitant compte tenu de la croissance de la population, selon l'Institut d'études fiscales (IFS).

Birmingham, la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni après Londres, a été au bord de la faillite il y a un an, en arrêtant tous les dépenses sauf les services essentiels.

En mars, le conseil municipal de la ville a approuvé "l'un des plans de réduction de dépenses les plus importants de l'histoire des gouvernements locaux", selon Unison, y compris des propositions d'éliminer jusqu'à 600 emplois, de réduire le financement des soins sociaux et des services pour enfants, et de réduire la fréquence de la collecte des déchets.

Unison a mis en évidence le fait que depuis 2018, huit conseils ont émis des "avis section 114", indiquant une situation financière difficile.

"Les conseils sont sur la corde raide financièrement", a déclaré Christina McAnea, secrétaire générale d'Unison, dans un communiqué. "Des services essentiels et des emplois sont menacés, avec des conséquences désastreuses pour les communautés de toute la Grande-Bretagne... Après 14 ans d'austérité sans relâche, les fondations mêmes de la société locale sont en danger."

Entre 2010 et 2023, les conseils ont fermé 1 243 centres de jeunesse et 1 168 centres pour enfants - des installations offrant des cours et des services gratuits aux jeunes et aux familles. Le nombre de toilettes publiques a diminué de 1 629 sur la même période, et le nombre de bibliothèques exploitées par les conseils a diminué de 1 376, selon Unison.

