Les administrateurs du centre commercial ont mis fin à l'emploi de Simone Lugner.

Après le décès il y a six semaines de la personnalité autrichienne Richard "Mörtel" Lugner, sa veuve de 42 ans, Simone, a dû chercher un nouvel emploi. Malheureusement, elle a été renvoyée par l'administration du centre commercial Lugner City.

Selon un porte-parole, l'entreprise a connu de importantes ajustements et restructurations, ce qui a entraîné divers changements d'affaires. L'une de ces modifications a été la décision de mettre fin au contrat de travail de Simone Lugner.

Simone était affiliée à Lugner City et à ses environ 100 magasins depuis le 1er août. Cependant, elle a admis avoir eu des difficultés à s'adapter et s'est interrogée sur son rôle au sein de l'entreprise. "Je me demandais constamment quand et comment je pourrais déléguer mes tâches", a-t-elle déclaré au "Kurier". Au début, elle pensait que tout le monde était encore sous le choc de l'enterrement et n'avait pas encore organisé quoi que ce soit pour elle. "Je ne savais pas qu'ils avaient apparemment planifié mon licenciement depuis longtemps", a-t-elle ajouté.

Richard Lugner et Simone se sont mariés le 1er juin. Il s'agissait de son sixième mariage et il a duré 72 jours. L'entrepreneur est décédé en août à l'âge de 91 ans. Lugner est devenu célèbre dans le monde entier pour ses apparitions controversées au bal de l'Opéra de Vienne aux côtés d'une série de femmes célèbres. Chaque année, il engageait des stars hollywoodiennes en vue pour des frais élevés pour les accompagner sur la piste de danse du bal de l'Opéra. Cette année, le défunt Lugner était accompagné de Priscilla Presley, la veuve d'Elvis.

