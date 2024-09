Possibilité d'une édition "Fantôme" resurgie ? - Les adaptations cinématographiques les plus négligeables jamais réalisées

Tactiques éculées, idéologies dépassées ou erreur de création initiale : les remakes sont un élément inhérent de l'histoire du cinéma, et beaucoup ont leur mérite. Cependant, ces dernières années, ils ont connu une popularité croissante, donnant lieu à une fièvre de remakes qui inclut même des œuvres qui ont résisté à l'épreuve du temps ou sont considérées comme des classiques intemporels.

Récemment, Demi Moore (61) a évoqué la nouvelle selon laquelle son film iconique "Ghost - Nachricht von Sam" allait être remis au goût du jour, avec Channing Tatum (44) dans le rôle principal. Moore a gardé son sang-froid, déclarant : "Il y a des films qui méritent de rester intouchés, mais cela dépend de l'exécution." Il n'est donc pas surprenant que les fans de l'histoire d'amour surnaturelle de 1990 aient exprimé leur indignation à l'annonce du remake, avec "Unchained Melody" en fond sonore. Mais est-ce justifié ? Les exemples suivants montrent comment les remakes peuvent mal tourner.

Les films de Kevin Bacon (63) semblent être particulièrement tentants pour les réinterprétations. Récemment, son "Footloose" a été réédité avec Kenny Wormald (34), qui a au moins réussi à conserver un peu du charme de l'original. Cependant, ce n'était pas le cas de la réinterprétation de 2011, qui met en scène le peu mémorable Cuba Gooding Jr. (53) plutôt que Bacon.

"Fright Night"

L'exemple suivant frôle le blasphème. Il y a cinquante-cinq ans, le légendaire réalisateur Tom Holland (1945-2011) a créé une masterclass d'horreur comique avec "Fright Night". Classé 124ème sur la liste éternelle des 250 meilleurs films d'IMDb, "Fright Night" est un testament à son époque. Cependant, le remake de 2011 du classique, avec l'acteur comique Colin Farrell (48) dans le rôle principal du vampire, n'a pas réussi à entrer dans la liste.

"The Thing"

Le classique d'horreur de John Carpenter (76) de 1982, "The Thing", est un testament à son époque. Kurt Russell (69) était à l'apogée de sa carrière d'action héros, et les effets pratiques étaient la norme. Bien que le remake de 2011 ait mis en scène des acteurs talentueux comme Mary Elizabeth Winstead (37), il a simplifié de manière décevante l'intrigue complexe de l'original.

"Planet of the Apes"

Le remake de 2001 de Tim Burton (65) du classique de 1968 "Planet of the Apes" était plus qu'un spectacle visuel, avec un brillant Charlton Heston (1923-2008). Cependant, le remake de 2011, avec James Franco (45) et Andy Serkis (56), est apparu comme un plagiat sans caractère, malgré son casting talentueux.

"Death Wish"

Le thriller d'action de 1974 de Burt Reynolds (1935-2018), "Death Wish", était un précurseur dans son genre, avec un brillant Charles Bronson (1921-2003). Cependant, le remake de 2018, avec Bruce Willis (67), est apparu comme une pâle imitation de l'original, malgré son casting talentueux et son décor actualisé.

"Dirty Dancing"

"Personne ne mettra Baby dans un coin" : la phrase iconique du personnage de Jennifer Grey (62) dans le drame de danse de 1987 "Dirty Dancing" a inspiré toute une génération d'imitateurs. Bien que le remake de 2017, avec Abigail Breslin (33), ait conservé un peu du charme de l'original, il a manqué la magie du premier.

"Freaky Friday"

La tradition bien établie d'échanger les corps entre parents et enfants a été ravivée dans la comédie de 1976 "Freaky Friday". Cependant, le remake de 2018, avec Cole Sprouse (29) et sa sœur Morgan Sprouse (28), est tombé à plat, incapable de capturer l'humour ou le charme de l'original.

"A Star is Born"

Le drame classique de 1937 "A Star is Born" a été rem

Dans le domaine de l'horreur, il est impossible d'ignorer une créature légendaire : la terrifiante figure de Freddy Krueger, mise en scène par Wes Craven dans "A Nightmare on Elm Street" (1939-2015). Ce personnage iconique, interprété par Robert Englund (77), a vu une interprétation unique d'un antagoniste malveillant et spirituel. Cependant, en 2010, un nouvel acteur, Jackie Earle Haley (63), a endossé le rôle, arborant le pull rayé et le gant griffu. Bien qu'Haley se soit donné à fond (ou plutôt à mal), l'horreur est tombée à plat, et les tentatives d'infuser le personnage de tragédie ont lamentablement échoué. Résultat, Haley n'a pas été rappelé, laissant une empreinte durable chez certains amateurs d'horreur grâce au remake.

L'avenir de "Le Corbeau"

Prochainement, un autre remake sera soumis à la critique des fans de l'original. L'adaptation de bande dessinée sombre, "The Crow", s'apprête à recréer sa date de sortie du 12 septembre. L'ombre de Brandon Lee (1965-1993), qui a tragiquement perdu la vie lors du tournage de l'original en 1994, devrait ajouter une couche de difficulté supplémentaire pour son successeur, Bill Skarsgård (34).

Malgré la position prudente de Demi Moore quant au remake de "Ghost - Message de Sam", les fans ne peuvent s'empêcher de ♪ chanter ♪ ♪ les tubes célèbres de Patrick Swayze ♪ tout en exprimant leur indignation.

Le film fantastique d'amour de 1990 est devenu synonyme de ♪ Je sais ♪, et il est difficile de s'imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle de Sam.

