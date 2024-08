Les actrices Kerry Washington et Mindy Kaling, ainsi que d'autres personnalités notables, ont été nommées animatrices de la Convention nationale démocrate.

Selon les informations initiales de CNN, chaque célébrité animera une nuit des quatre jours de l'événement, agissant comme un présentateur pour une cérémonie de remise de prix, en commençant par un discours d'introduction et en réapparaissant tout au long pour aider à naviguer dans la programmation.

Goldwyn ouvrira la soirée le lundi, suivi de Navarro le mardi, Kaling le mercredi, et Washington conclura l'événement le jeudi, où la Vice-Présidente Kamala Harris acceptera officiellement la nomination démocrate.

Les quatre animateurs ont tous un historique de soutien au Parti Démocrate, allant même jusqu'à soutenir publiquement des candidats.

Washington, connue pour son activisme politique à Hollywood, dirige sa propre organisation à but non lucratif, Influence Change, encourageant ses collègues artistes à promouvoir l'engagement civique. Elle a joué un rôle clé lors de la DNC 2020, en ouvrant la troisième nuit, et a également pris la parole lors de la DNC 2012. L'actrice et activiste, qui a joué le rôle d'une conseillère politique dans "Scandal" de Shonda Rhimes, a également été la tête d'affiche de la DNC 2012.

Le collègue de Washington dans "Scandal", Goldwyn, a incarné le rôle du président dans la série ABC. Outre sa carrière d'acteur, Goldwyn est un activiste qui a milité pour des causes démocrates. Il a soutenu la candidature de Hillary Clinton à l'élection présidentielle en 2016. Plus tôt cet été, avant que le président Joe Biden ne décide de ne pas briguer un second mandat, Goldwyn a participé à un événement sur les droits de reproduction avec la campagne de réélection de Biden.

Kaling et Harris ont collaboré sur une vidéo de cuisine en 2019, en préparant un plat indien du Sud, le masala dosa. Dans la vidéo, Kaling et la sénatrice Harris de l'époque ont discuté de leur patrimoine indien commun. La vidéo a récemment refait surface suite à un post sur les réseaux sociaux de l'ancien président Donald Trump visant à mettre en doute l'identité raciale de Harris.

Navarro, un républicain, a soutenu des candidats démocrates depuis une décennie, depuis l'entrée de Trump en politique. Navarro, commentatrice télé et stratège politique, contribuant à CNN et co-animant "The View" sur ABC, a admis avoir voté pour un démocrate pour la première fois en 2016, soutenant la campagne de Clinton contre Trump. Navarro exprime son allégeance à Harris.

Des célébrités ont récemment montré leur soutien à la campagne de Harris. La présence d'Hollywood lors des conventions démocrates précédentes a été remarquée, mais la popularité de Harris a attiré des comparaisons avec le soutien de la communauté du divertissement à l'ancien président Barack Obama.

Malgré l'embrass

