- Les activités de trafic illicite devraient augmenter de façon significative d'ici 2023.

Allemagne : Augmentation des cas de traite d'êtres humains en 2023

Les forces de l'ordre allemandes ont constaté une forte augmentation des incidents de traite d'êtres humains en 2023. Environ 7 920 cas ont été enregistrés, représentant une augmentation de plus de 60 % par rapport à l'année précédente, selon le Bureau fédéral de police criminelle (BKA) basé à Wiesbaden.

Le nombre de suspects potentiels a également augmenté d'environ 25 % pour atteindre 4 404 individus. Les principaux suspects de ces cas de trafic étaient originaires de Syrie, d'Allemagne, de Turquie et d'Ukraine.

Les enquêteurs ont exprimé leur préoccupation quant à la tendance croissante de transporter des personnes dans des conteneurs, mettant potentiellement leur vie en danger. Selon le BKA, de petits fourgons étaient souvent utilisés à cette fin en raison de leur facilité de location et de l'absence de besoin d'un permis de conduire spécialisé.

Ces voyages présentaient des risques de pénurie d'oxygène ou d'eau, d'hypothermie ou de blessures dues à des accidents. Selon le rapport sur la situation de la traite d'êtres humains en Allemagne publié par la police fédérale, le nombre moyen de personnes découvertes dans la zone de chargement d'un petit fourgon en Allemagne est passé de dix à nineteen entre 2022 et 2023.

Les groupes de trafic ont fait preuve d'une témérité croissante et d'un mépris pour la sécurité des personnes transportées, ainsi que des passants et des officiers de police, pour éviter d'être détectés, selon le BKA. "Sans considération pour les passagers ou les autres usagers de la route, le véhicule de trafic sert de véhicule de fuite", a noté le BKA.

Au moins 200 tentatives d'évasion ont été documentées en Allemagne en 2023 dans le cadre de la traite de conteneurs, avec un accident sur quatre.

Modèles d'immigration illégale

L'immigration illégale en Allemagne a augmenté en 2023. Selon le BKA, sur la base des données criminelles de la police, les autorités ont arrêté 266 224 suspects pour entrée et séjour illégaux l'année précédente, soit une augmentation d'environ 33,4 % par rapport à l'année précédente. Les principaux pays d'origine étaient la Syrie (54 207 individus), la Turquie (35 732 individus) et l'Afghanistan (35 370 individus).

Le nombre de traversées de frontières illégales de migrants à la frontière allemande a diminué de 7 % lors de la première moitié de 2024 par rapport à l'année précédente, selon la police fédérale à la fin juillet. La ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser (SPD), avait ordonné des contrôles frontaliers fixes à la Pologne, à la République tchèque et en Suisse en milieu d'octobre de l'année précédente, puis les avait prolongés plusieurs fois. Cependant, les statistiques de la première moitié de l'année ne permettent qu'une vue limitée en raison de l'absence de la tendance annuelle complète.

Principaux canaux de trafic

Selon les observations du BKA, les itinéraires de trafic ont évolué en 2023. Par rapport à l'année précédente, il y a eu une augmentation des traversées de frontières via les frontières extérieures UE/Schengen par la route méditerranéenne centrale vers l'Italie et la route méditerranéenne orientale vers la Grèce. Cependant, les traversées de frontières le long de la route des Balkans occidentaux (par exemple, via l'Albanie) et de la route de l'Est (par exemple, via la Russie vers la Pologne) ont diminué.

Pour la communication de trafic, les services de messagerie tels que Telegram et WhatsApp étaient principalement utilisés, selon le BKA. De plus, les organisations de trafic utilisaient des plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et TikTok pour faire de la publicité pour leurs services en publiant de courtes vidéos promotionnelles et en recrutant des conducteurs via les mêmes plateformes.

L'augmentation des cas de traite d'êtres humains en Allemagne en 2023 provenait de divers pays, notamment la Syrie, l'Allemagne, la Turquie et l'Ukraine. Despite the rise in unlawful immigration to Germany, the number of unauthorized border crossings decreased by 7% in the first half of 2024.

