Les actions remontent à nouveau.

Marchés en difficulté après que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt fin juillet pour la deuxième fois cette année. Cela a entraîné le démantèlement de l'opération de change en yen, où les investisseurs empruntent des yens ultra-faibles pour acheter d'autres actifs à rendement plus élevé. Cette désagrégation a atteint son apogée la semaine dernière, lorsque les actions japonaises ont enregistré leur pire journée en décennies. Aux États-Unis, un rapport d'emploi décevant de juillet a suscité des craintes de récession. Les actions et les rendements obligataires américains ont plongé.

Mais une série de données économiques encourageantes cette semaine a aidé les marchés à récupérer une partie de leurs pertes. Le Dow est de retour au-dessus de 40 000. Les trois principaux indices sont sur la bonne voie pour leur meilleure semaine de l'année. L'indice Dow Jones a gagné 2,7 % jusqu'à présent cette semaine, le Nasdaq Composite a gagné 5,1 % et le S&P 500 a ajouté 3,7 %. L'indice de référence a maintenant récupéré toutes les pertes brutales de la semaine dernière et est en hausse pour le mois.

L'indice de volatilité du Cboe (ou VIX) est passé à 15 après avoir atteint 65 lundi dernier, lorsque l'indice a également connu sa plus forte hausse en points depuis mars 2020.

"Le marché haussier n'a pas été déraillé", ont écrit Ed Clissold et Thanh Nguyen de Ned Davis Research dans une note jeudi. "Bien que d'autres secousses soient possibles, les traders semblent passer outre le séisme initial du démantèlement de l'opération de change en yen."

Malgré plus de calme, les investisseurs sont toujours sur les nerfs, sensibles aux données économiques alors qu'ils regardent vers la prochaine réunion de la Federal Reserve en septembre, selon Geoffrey Strotman, vice-président senior de Segal Marco Advisors. La Fed examinera l'indice des dépenses de consommation des ménages de juillet, ainsi que les lectures sur l'emploi et d'autres indicateurs d'inflation pour août avant d'annoncer sa prochaine décision de politique le 18 septembre.

Les traders parient sur une baisse des taux d'intérêt en septembre, mais certains responsables de la banque centrale ont récemment indiqué qu'ils étaient en mode "attente et observation". Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mardi que bien que l'inflation ait diminué ces derniers mois, il voulait voir plus de progrès dans la baisse des prix.

"Nous devons nous assurer que la tendance est réelle", a déclaré Bostic lors d'une conférence organisée par l'American College of Financial Services. "Donc, je suis prêt à attendre, mais [une baisse] arrive."

Les données de cette semaine ont signalé que l'inflation diminuait réellement. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,9 % pour les 12 mois révolus en juillet, passant sous3 % pour la première fois depuis mars 2021, selon le Bureau of Labor Statistics. Les augmentations de prix à la production aux États-Unis ont également ralenti.

Le dernier rapport sur les ventes au détail a apporté de bonnes nouvelles supplémentaires. Les ventes chez les détaillants américains ont augmenté de 1 % en juillet par rapport au mois précédent, après une baisse révisée à la baisse en juin et bien au-dessus des prévisions des économistes. Cela indique que le consommateur américain, un soutien clé de l'économie américaine, reste résilient.

La série de données économiques a aidé à préparer le terrain pour une baisse des taux en septembre, mais il est incertain si la Fed abaissera les taux d'un quart ou d'un demi-point. Les traders ont réduit leurs prévisions pour une baisse d'un demi-point en septembre à 30 % contre 51 % une semaine auparavant, selon l'outil CME FedWatch.

L'indice Russell 2000, qui suit les performances des petites capitalisations aux États-Unis, a bondi de 2,5 % cette semaine alors que les traders parient sur une baisse des taux de la Fed en septembre. Les petites capitalisations ont tendance à bien performer après la première baisse des taux d'une Fed.

Mais avant la réunion de la banque centrale, le président de la Fed, Jerome Powell, est prévu pour donner un discours lors d'un sommet économique la semaine prochaine à Jackson Hole, dans le Wyoming. Powell a utilisé le sommet par le passé pour donner un indice sur le prochain mouvement de politique de la Fed.

Cela a parfois entraîné des fluctuations importantes sur les marchés. Après son discours de l'année dernière, les actions ont oscillé avant de se terminer finalement légèrement plus haut. En 2022, elles ont plongé, avec le Dow plongeant de plus de 1000 points après que Powell ait prévenu que d'autres douleurs étaient à venir avec des taux plus élevés.

Partout ailleurs, les prix du brut ont baissé cette semaine après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a réduit ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024 et 2025. Le groupe s'attend maintenant à une augmentation de 2,11 millions de barils par jour en 2024, inférieur aux 2,25 millions projetés le mois dernier, en raison d'attentes assouplies en Chine.

En nouvelles d'entreprise, les actions de Starbucks ont bondi de 26,4 % cette semaine après que la société a annoncé mardi que le PDG Laxman Narasimhan quitte immédiatement son poste, remplacé prochainement par Brian Niccol de Chipotle. Niccol a aidé à redresser la chaîne de restauration rapide après la crise de l'E. coli en 2018 qui a hospitalisé 22 personnes.

Les actions de Walmart ont bondi de 7,7 % cette semaine après avoir annoncé que les ventes aux États-Unis dans les magasins ouverts depuis au moins un an ont augmenté au dernier trimestre et que leur bénéfice d'exploitation a explosé. Les actions de Home Depot ont chuté de 2,2 % après avoir réduit ses prévisions de ventes dans les résultats trimestriels mardi. La société a également prévenu que les consommateurs réduisent leur dépense en projets d'amélioration de la maison.

Cette histoire se développe et sera mise à jour.

Malgré les tendances positives du marché, certains investisseurs restent prudents et surveillent de près des indicateurs tels que les taux d'inflation et la dépense des consommateurs. Ils espèrent une baisse des taux d'intérêt en septembre pour stimuler davantage l'économie et assurer une croissance continue des entreprises.

