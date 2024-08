Les actions progressent alors que les investisseurs se concentrent sur la significative adresse de Powell

Le Dow a connu une hausse de 170 points, équivalent à une augmentation de 0.4%. De même, le S&P 500 a enregistré une hausse de 0.6%, et le Nasdaq Composite a connu une augmentation de 0.9%. Les trois principaux indices sont sur la bonne voie pour clôturer la semaine dans le vert.

Les investisseurs sont impatients d'entendre le discours de Powell lors d'une conférence économique importante à Jackson Hole, dans le Wyoming, prévue à 10 h HE le vendredi. Historiquement, Powell a utilisé cette tribune pour donner des indices sur la décision prochaine de la Réserve fédérale, ce qui a souvent entraîné des fluctuations notables sur les marchés.

Kurt Spieler, directeur des investissements de la First National Bank of Omaha, met en avant son attention sur le discours de Powell pour tout indice concernant l'ampleur des possibles baisses de taux au-delà de septembre.

Les minutes de la réunion de juillet du Comité de la politique monétaire de la Réserve fédérale, publiées mercredi, indiquent que la majorité de ses membres plaiderait en faveur d'une baisse des taux en septembre si les données sur l'inflation continuent de ralentir. Certains officiels ont souligné l'importance de souligner que la Fed est guidée par les données et n'a pas de plan d'action prédéterminé.

Certains officiels ont également exprimé des préoccupations quant au fait que la politique restrictive prolongée pourrait entraîner un affaiblissement significatif du marché du travail déjà en train de se détendre. Les données montrent que la croissance de l'emploi aux États-Unis était moins robuste que prévu lors des 12 mois précédant mars. L'estimation préliminaire des données sur l'emploi par le Bureau of Labor Statistics pour 2024 a estimé un manque de 818 000 emplois pendant cette période.

Les récents chiffres indiquent que la croissance de l'emploi a ralenti plus que prévu, suscitant des préoccupations chez certains investisseurs quant à la stabilité de l'économie américaine alors que les taux d'intérêt restent à un niveau élevé de 23 ans. Le ralentissement de la croissance de l'emploi, associé à une baisse de l'inflation, a incité les traders à parier sur des baisses de taux non seulement en septembre, mais aussi en novembre et en décembre, selon l'outil CME FedWatch.

Bien que des discussions aient eu lieu concernant une baisse de demi-point lors de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en septembre, certains investisseurs estiment que cela est peu probable compte tenu des données actuelles, car un tel mouvement important suggérerait une récession imminente ou déjà en cours.

Les craintes des marchés liées à une récession ont diminué suite à un rapport faible sur l'emploi de juillet qui a troublé les marchés plus tôt en août. Les actions ont presque entièrement récupéré le terrain perdu en raison de la turbulence des marchés mondiaux après que des données positives sur l'inflation des consommateurs et les ventes au détail aient renforcé la confiance des investisseurs dans le scénario d'atterrissage en douceur - une situation dans laquelle la Réserve fédérale parvient à réduire l'inflation sans déclencher une récession.

Jack Janasiewicz, stratège en portefeuille principal de Natixis Investment Managers Solutions, a écrit dans une note de mardi : "La croissance ralentit, mais pas assez pour être confondue avec le début d'une récession. Les craintes de croissance sont un élément régulier du cycle économique."

Entre-temps, les contrats à terme sur l'or ont atteint un record historique de 2570,40 dollars l'once mardi, avant de reculer.

Les données publiées jeudi ont montré une augmentation de 1,3% des ventes de maisons existantes aux États-Unis le mois dernier, mettant fin à une série de quatre mois de ventes en baisse. Cependant, les ventes ont diminué de 2,5% par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Association nationale des agents immobiliers.

Les actions de Target ont augmenté de 9,5% cette semaine après que la société a rapporté des bénéfices trimestriels améliorés mercredi. En revanche, les actions de Macy's ont chuté de 13,7% suite à l'annonce de ventes

