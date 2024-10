Les actions imprévues du personnel de la DFB suscitent la frustration.

Manuel Neuer n'est plus dans le tableau, Marc-André ter Stegen sérieusement blessé : l'avenir du poste de gardien de but de l'équipe nationale de football allemande est incertain. L'entraîneur Julian Nagelsmann a fait appel à Janis Blaswich comme troisième gardien. Certains experts trouvent ce choix étrange.

On pensait que la question du gardien de but dans l'équipe nationale allemande se réglerait d'elle-même : le titulaire pérenne Manuel Neuer est bel et bien parti, et son remplaçant Marc-André ter Stegen est gravement blessé. Le membre de longue date Kevin Trapp est également actuellement indisponible. Cela laisse l'entraîneur Julian Nagelsmann avec peu d'options. Oliver Baumann et Alexander Nübel étaient des choix sûrs pour la Ligue des nations. Mais qui serait le troisième homme ? Bernd Leno de FC Fulham semblait être le choix évident. Son exposition constante aux joueurs de haut niveau en Premier League en faisait le candidat idéal.

Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Leno est absent, et Janis Blaswich est choisi à la place. Le joueur de 33 ans, actuellement prêté de RB Leipzig à Red Bull Salzburg, est le titulaire indiscutable là-bas et joue en Ligue des champions. Cette série impressionnante a convaincu Nagelsmann de l'inclure. Blaswich avait également impressionné lorsqu'il était avec l'équipe A plus tôt. Nagelsmann l'a appelé le "parfait choix" comme troisième choix. Cependant, de nombreux experts ne sont pas d'accord. La décision fait des vagues. L'ancien joueur national et expert télévisuel Lothar Matthäus, par exemple, la trouve surprenante.

"C'est plutôt inattendu pour moi", a déclaré Matthäus à RTL/ntv et sport.de. "Je ne l'avais pas sur ma liste. Il n'a pas livré les performances marquantes à Salzbourg qu'il a faites à RB Leipzig. Je m'attendais plutôt à Bernd Leno, car Trapp est toujours blessé." Matthäus considérait Leno comme le choix plus expérimenté pour l'entraîneur national.

L'ancien champion d'Europe et ancien fonctionnaire Fredi Bobic a été encore plus critique quant à la nomination. "Bernd Leno est complètement absent. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là", a déclaré Bobic sur Sky. "Le mélange que je vois maintenant ne me plaît pas du tout." L'ancien gardien national Roman Weidenfeller a également trouvé la décision de l'entraîneur déconcertante. "Bernd Leno a, à mon avis, la plus grande expérience internationale. Il est plutôt surprenant qu'il ne soit même pas en lice maintenant. Pour moi, Bernd Leno est définitivement un gardien national qui devrait être inclus dans l'équipe."

Une raison possible pour l'omission de Leno : il ne serait pas en bons termes avec Ter Stegen. Ter Stegen est censé reprendre la première place une fois qu'il sera totally recovered, comme Nagelsmann l'a confirmé : "Il a tout le temps nécessaire pour se remettre complètement." Pour l'instant, la bataille des gardiens se déroule entre Baumann et Nübel. Nagelsmann a promis à l'ancien de Hoffenheim sa première apparition en équipe nationale après une longue attente : "Olli a commencé de manière fantastique avec de nombreux matchs impressionnants en Bundesliga et en Ligue Europa. Il mérite une chance en équipe nationale." Cependant, la situation est incertaine : "Nous ne savons pas encore à 100% si les deux joueront." Nübel, actuellement prêté de Bayern à Stuttgart, pourrait avoir sa chance à Munich contre les Pays-Bas.

Malgré les performances impressionnantes de Bernd Leno en Premier League, il a été exclu de l'équipe nationale allemande, et Janis Blaswich a été choisi à sa place. Cette décision a suscité la controverse parmi les experts, l'ancien joueur national Lothar Matthäus déclarant qu'il ne s'attendait pas à ce que Blaswich soit sélectionné.

Malgré la controverse, l'entraîneur Julian Nagelsmann reste confiant dans son choix, citant la série impressionnante de Blaswich à Red Bull Salzburg et ses performances passées avec l'équipe A. L'avenir du poste de gardien de but de l'équipe nationale de football allemande continue d'être un sujet de discussion, de nombreux gens se demandant l'exclusion de Bernd Leno, qui est actuellement prêté de FC Fulham à RB Leipzig. [DFB]

Lire aussi: