Les actions de Trump sont au bord de l'effondrement.

Suite à sa défaite lors du débat télévisé face à Kamala Harris, les partisans de Donald Trump continuent de subir des revers. Non seulement de nombreux téléspectateurs l'ont considéré comme le perdant du débat, mais Wall Street a également rendu son verdict : les actions du réseau social Truth Social de Trump ont chuté de presque 17 % pour atteindre un plus bas historique depuis son introduction en bourse fin mars.

Ce n'est pas le seul fardeau pour les partisans de l'ancien président, car leur stabilité financière est également en jeu. Plus de 600 000 fans de Trump ont investi dans Trump Media, la société mère de Truth Social, et leurs actions ont déjà perdu environ 75 % de leur valeur par rapport à leur pic juste après l'offre. Un autre coup dur pourrait être imminent. Trump a gonflé une bulle sans précédent dans les actions de Truth Social, et elle pourrait maintenant éclater.

Avec Truth Social, Trump a ouvertement cherché à monétiser sa carrière politique. Il reste le principal actionnaire, détenant 115 millions d'actions, soit virtually 60 % de la plateforme de médias sociaux. Après l'IPO en mars, Trump n'a pas pu vendre ses actions, mais il pourra bientôt le faire.

Milliards à gagner ou millions à perdre

Trump doit prendre une décision délicate : s'il conserve ses actions, il renonce à environ 2 milliards de dollars de gains potentiels, mais s'en débarrasser aurait un impact négatif non seulement sur sa richesse, mais aussi sur celle de ses partisans.

Avant même de devenir président, Trump était passé maître dans la vente de promesses vides – que ce soit la vodka Trump ou le steak Trump. Mais Truth Social est son plus grand accomplissement : despite générant seulement 4,1 millions de dollars de revenus en 2023, l'entreprise est actuellement valorisée 900 fois son chiffre d'affaires. À titre de comparaison, Meta, la société mère de Facebook, a enregistré des revenus d'environ 132 milliards de dollars cette année-là, mais ne vaut que environ 10 fois son chiffre d'affaires en bourse. Les partisans passionnés de Trump ne semblent pas se soucier des incohérences. Ils croient tout ce que Trump dit, le rendant practically invincible en bourse – MAGA, mais aussi gaga.

Trump Media a été depuis longtemps une action-mème – une action hyperactive dont le comportement est plus étroitement lié aux tendances des réseaux sociaux et à la situation politique de l'ancien président qu'aux fondamentaux économiques. Les actions ont connu des fluctuations importantes suite à la condamnation de Trump en mai, une tentative d'assassinat en juillet et le retrait de Joe Biden de la course à la présidence. La dernière baisse est intervenue après la mauvaise performance de Trump lors du débat contre Kamala Harris.

Seul Elon Musk peut sauver les fans MAGA maintenant

Le prochain mouvement de Trump déterminera finalement le sort de ses partisans. Despite le potentiel de ruine financière qui pourrait toucher sa base de fans, un investisseur a mis en garde contre Trump qui chercherait intentionnellement à nuire à ses partisans loyaux. Politiquement, un tel mouvement ne jouerait pas en sa faveur. De plus, Trump n'a virtually aucun risque dans cette situation ; il ne fait que prêter son nom et sa renommée au réseau MAGA. Les pertes jusqu'à présent ont été principalement imaginaires.

Pourtant, l'ancien président fait face à des difficultés financières pressantes, avec des frais juridiques et des amendes pour ses nombreux procès qui dépassent désormais 500 millions de dollars. De plus, les affirmations de Trump selon lesquelles il serait milliardaire sont partiellement remis en question, car il a eu du mal à hypothéquer ses propriétés dans le cadre de son arrangement de caution dans son procès pour fraude. Trump a également Previously montré de l'indifférence envers la situation de ses investisseurs, ayant déposé six fois

