- Les actions de Lily suscitent une controverse parmi les défenseurs des droits des animaux, les amenant à la critiquer.

"Mauvaise Étoile": La chanteuse et actrice Lily Allen (39 ans) fait actuellement face à des critiques en raison de son acte de rendre un chien à un refuge pour animaux après que le animal ait mangé leurs passeports de famille.

"Nous avons adopté un chien il y a quelque temps, mais il a mangé mon passeport et celui des enfants. Alors je les ai renvoyés, chez eux", a-t-elle révélé dans son podcast "Miss Me?". "Il a avalé nos trois passeports et nos visas. Je ne peux même pas vous dire combien ça m'a coûté de tout remplacer, surtout avec Covid. C'était un vrai dilemme." Résidant à New York avec son partenaire David Harbour (49 ans) et leurs deux filles Ethel (13 ans) et Marnie (11 ans), la native de Londres est actuellement dans le pétrin.

"Tu as mis un bât à mes plans"

L'adoption du chiot en 2021 "a mis un bât à sa vie". La perte de documents de voyage a empêché ses filles de retrouver leur père Sam Cooper (46 ans), qui réside en Angleterre, pendant "quatre, cinq mois".

Allen n'a vu aucune autre solution que de se séparer de son compagnon canin: "Les passeports n'étaient pas les seules choses dans son estomac, ce boule de poils n'était pas exactement un chien bien dressé. J'ai tout essayé, mais ce n'était tout simplement pas meant to be et les passeports n'étaient que la partie émergée de l'iceberg." La Britannique ne suscite pas la compassion.

Les amateurs d'animaux sont furieux

À la suite des lamentations de Lily Allen, de nombreux fans ont reportedly pris Twitter pour critiquer la célébrité:

"Est-ce qu'elle a pris des précautions pour tenir les passeports hors de portée d'un chiot? Non. C'est égoïste", a écrit un utilisateur. "C'est de sa faute, pas celle du pauvre chien." "C'est une idiote de ne pas avoir mis ses documents importants à l'abri des animaux", a écrit un autre. "Il n'y a pas de chiens mal élevés, il n'y a que des maîtres mal élevés. Un chien n'a pas saboté tes plans, tu t'es sabordée en ne surveillant pas tes affaires", a opiné un troisième.

Malgré ses mauvaises expériences avec le meilleur ami de l'homme, Allen garde espoir d'adopter un autre animal de compagnie. Elle et ses filles ont jeté leur dévolu sur un Chihuahua et prévoient de le nommer Jude Bellingham (un footballeur anglais).

