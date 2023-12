Les actions de la Chine en mer de Chine méridionale sont-elles un signe avant-coureur pour Taïwan ?

En 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a déclaré que le banc appartenait aux Philippines et que la Chine n'avait aucune base juridique pour revendiquer des droits historiques sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale.

Pékin a ensuite agi de manière agressive pour souligner son rejet public de la décision de la Cour, en accélérant la construction de nombreuses îles artificielles dotées d'installations militaires afin de renforcer son affirmation de contrôle sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale.

L'outil principal de la Chine dans tout cela a été son énorme garde-côte, la plus grande force de ce type au monde.

Lesnavires des garde-côtes chinois ont éperonné, attaqué au canon à eau ou affronté avec force les navires philippins qui cherchaient à ravitailler ou à réparer la Sierra Madre, afin d'éviter qu'elle ne se brise par gros temps et mer agitée, ce qui compromettrait gravement l'emprise de Manille sur le Second Thomas Shoal.

Cette course désespérée des Philippins contre la montre a attiré l'attention des États-Unis, dont les liens de plus en plus étroits avec Ferdinand Marcos Jr, le nouveau dirigeant pro-américain des Philippines, se sont traduits par des plans visant à élargir l'accès des Américains aux bases militaires situées sur le continent philippin.

Comme l'a déclaré le président Biden le 26 octobre, "l'engagement des États-Unis envers les Philippines en matière de défense est inébranlable. Toute attaque contre des avions, des navires ou des forces armées philippines" déclencherait automatiquement le traité de défense mutuelle entre Washington et Manille.

Mais le comportement de la Chine recèle une menace plus profonde.

Comme l'illustre le cas des Philippines, Pékin utilise depuis longtemps ses énormes garde-côtes pour projeter sa puissance, non seulement en mer de Chine méridionale , mais aussi ailleurs, en ignorant les normes internationales, en créant des faits sur le terrain (ou en mer), en poussant l'enveloppe tout en osant les autres à la repousser.

Certains analystes pensent que la Chine pourrait bientôt commencer à déployer les garde-côtes pour accroître la pression sur Taïwan, l'île démocratique que Pékin s'est engagée à placer sous son contrôle, par la persuasion si possible, et par la force si nécessaire.

Cela est particulièrement vrai pour les élections présidentielles et législatives du 13 janvier prochain à Taïwan.

Si le parti démocrate progressiste au pouvoir sur l'île, qui considère Taïwan comme une nation souveraine de facto et ne faisant pas partie de la Chine, remporte pour la troisième fois consécutive les élections présidentielles de l'île - il jouit d'une légère avance dans les sondages d'opinion - les chances d'une réponse sévère de la part de la Chine augmenteront de manière significative.

Et même si le Kuomintang (KMT), plus favorable à la Chine, remporte la victoire le 13 janvier, il est très peu probable qu'il réponde aux attentes chinoises d'une évolution rapide vers une éventuelle unification avec la Chine continentale, ce qui augmenterait les risques d'une nouvelle pression chinoise.

Ce type de pression constituerait un défi extraordinairement difficile à relever pour Taïwan et la marine américaine, d'autant plus que les garde-côtes bénéficient désormais du soutien d'une loi chinoise les autorisant à recourir à la force meurtrière dans les eaux revendiquées par la Chine.

"Si un jour des navires de garde-côtes chinois apparaissent autour de Taïwan - et ils peuvent peser jusqu'à 10 000 tonnes - que feront les États-Unis ou Taïwan ? s'interroge Andrew Yang, ancien ministre de la défense de Taïwan. "Il s'agit de garde-côtes, pas de la marine. Ils ne tirent pas un coup de feu. Les États-Unis ou Taïwan tirent-ils les premiers ?

Les garde-côtes permettent également au parti communiste chinois de déployer plus facilement d'autres outils de coercition qu'il n'a pas choisi d'utiliser jusqu'à présent, notamment des mesures qui pourraient menacer directement les entreprises étrangères qui font des affaires à Taïwan.

Ces mesures pourraient consister à insister pour que les navires étrangers se rendant sur l'île se soumettent d'abord à des inspections douanières dans les ports chinois voisins ou à exiger que les transporteurs aériens étrangers desservant les aéroports taïwanais déposent d'abord leurs plans de vol auprès des autorités chinoises.

La possibilité que les navires chinois inspectent à un moment donné les navires commerciaux étrangers en haute mer pour souligner ses revendications sur Taïwan pourrait bien conduire les assureurs internationaux à lier les taux d'assurance maritime au respect des exigences chinoises en constante évolution, créant ainsi des pressions juridiques, politiques et financières supplémentaires sur les entreprises étrangères qui font des affaires à Taïwan - tout en sapant progressivement les efforts de Taïwan pour conserver sa séparation politique de la Chine.

Pékin mène déjà presque quotidiennement des opérations aériennes et navales dans la zone d'identification de défense aérienne autoproclamée de Taïwan. En septembre, 103 sorties ont été effectuées en une seule journée, un record.

Lors d'incursions plus récentes, des avions chinois ont contourné Taïwan et franchi de plus en plus souvent la "ligne médiane" informelle du détroit de Taïwan, conçue pour séparer les deux parties et réduire ainsi le risque d'un affrontement accidentel.

Pékin a également défié des navires américains dans le détroit, notamment lors d'un incident en juin au cours duquel un navire de guerre de l'Armée populaire de libération a coupé la proue et s'est approché à moins de 150 mètres d'un destroyer américain à missiles guidés qui traversait le détroit en compagnie d'une frégate canadienne. En septembre, le premier porte-avions construit en Chine, le Shandong, a mené des opérations au sud puis au nord de Taïwan.

Ces activités dites de "zone grise" ont jusqu'à présent permis à la Chine de prendre le dessus en mer de Chine méridionale. La situation pourrait bientôt atteindre un point où les amis et les alliés de Taïwan devront relever le défi de savoir s'ils se montreront aussi efficaces à l'intérieur et autour de l'île démocratique.

Peter Enav est rédacteur en chef duTaiwan Strait Risk Report et ancien chef du bureau de Taipei de l'Associated Press. Mike Chinoy est rédacteur consultant au Taiwan Strait Risk Report et ancien correspondant principal de CNN en Asie.

Source: edition.cnn.com