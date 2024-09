Les actions de Donald Trump dans le secteur des médias sociaux connaissent une baisse significative à la suite de son débat gênant.

Investisseurs ont rapidement critiqué l'entreprise de médias sociaux de Trump après la piètre performance de l'ex-président lors du débat. D'autres investissements liés à Trump, tels que le bitcoin et Coinbase, ont connu une baisse mercredi, tandis que les obligations et les devises asiatiques se sont envolées. Par ailleurs, les fonds axés sur l'énergie solaire et autres actions propres ont connu des hausses significatives.

Les actions de Trump Media & Technology Group ont connu une baisse de 10 % en pré-marché mercredi, indiquant une ouverture au plus bas niveau depuis que la société derrière Truth Social a été introduite en bourse à la fin mars.

La forte baisse est une réponse directe au débat présidentiel ABC, lors duquel la vice-présidente Kamala Harris a efficacement perturbé la performance de Trump.

En contraste avec la réponse du cours de l'action de Trump Media le 28 juin après une mauvaise performance du président Biden lors du débat CNN, l'action a d'abord bondi de 10 %, avant de finalement clôturer en baisse.

Trump Media a souvent servi de plateforme aux traders pour spéculer sur le succès politique de Trump et son potentiel retour à la Maison Blanche.

Matthew Tuttle, PDG de Tuttle Capital Management, a déclaré à CNN mercredi : "Le marché semble croire qu'elle a gagné le débat." en citant les mouvements favorables à Harris sur le marché des paris après le débat.

Trump est non seulement l'actionnaire majoritaire de Trump Media ; il est également l'utilisateur le plus populaire sur Truth Social, le produit principal de la société. Son symbole boursier est "DJT".

Tuttle a poursuivi : "S'il perd, il vendra, et DJT tombe à 1 dollar. S'il gagne, il ne vendra pas, et DJT a le potentiel de bien se comporter."

Les restrictions de blocage empêchant Trump de vendre ses 114,75 millions d'actions dans Trump Media expireront plus tard ce mois-ci. La dissolution de l'accord de blocage permet à Trump de vendre une partie de ses actions, mais les experts estiment qu'il serait quasi impossible pour lui de se défaire rapidement de la majorité ou de la totalité de sa participation sans avoir un impact significatif sur le cours de l'action.

Michael Block, directeur stratégique et co-fondateur d'AgentSmyth, a déclaré à CNN que la baisse de Trump Media mercredi semble être tangentiellement liée au débat.

"Given its lack of earnings and other quantifiable metrics, DJT is not the typical growth or value investment for investors," Block explained in an email. "DJT is a narrative stock, and perhaps investors weren't thrilled with the narrative Trump presented during the debate."

The stock price of Trump Media experienced a rally in the days leading up to the debate, increasing by 9%.

However, in the broader context, the stock has struggled significantly in recent months, shedding about half its value since Biden withdrew from the presidential race in July. The owner of Truth Social plummeted to its lowest point since its March debut last week.

The value of Trump's stake in the company has dropped dramatically, going from $6.2 billion on May 9 to $1.8 billion, based on Wednesday's premarket trading price.

Investors might reconsider their business strategies with Trump Media & Technology Group, given the negative impact of the debate performance on its shares. This situation could potentially lead to reduced investing opportunities in the company.

Following the debate, there might be a shift in investing strategies towards other promising ventures, as investors show less enthusiasm for Trump-related investments.

