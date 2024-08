Les actions bondissent alors que Wall Street semble en train de faire son retour

Le Dow a augmenté de 281 points, soit 0,7%. Le S&P 500 a progressé de 1,2% et le Nasdaq Composite a ajouté 1,7%.

L'indice de peur et de cupidité de CNN, qui mesure sept baromètres de la sentiment du marché, est resté à un niveau d'"extrême peur" après être descendu à ce niveau vendredi.

Pourtant, l'indice de volatilité Cboe — indicateur de la peur sur Wall Street — qui mesure les paris sur la volatilité attendue du marché boursier, a chuté à 23 mercredi matin. Cela se situe bien en dessous du niveau de 65 atteint lors de la séance de lundi.

Les prix du pétrole ont augmenté mercredi. Les contrats à terme de pétrole brut de West Texas Intermediate, référence américaine du pétrole, ont augmenté de 2% à 74,64 dollars le baril. Les contrats à terme de pétrole brut de Brent, référence internationale, ont augmenté de 1,8% à 77,83 dollars le baril.

Les actions japonaises ont augmenté de 1,2% mercredi, prolongeant leur rallye après que l'indice Nikkei 225, référence du pays, a connu sa plus forte baisse en pourcentage en une journée depuis 1987 lundi. Le Japon a également été durement touché par l'appréciation du yen après que sa banque centrale a relevé les taux d'intérêt pour la deuxième fois en 2024.

Les actions américaines ont rebondi légèrement mardi après que des données sur l'emploi et la manufacturing ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique aux États-Unis, alimentant une violente vente à découvert sur les marchés mondiaux. Le Dow et le S&P 500 ont connu leur pire journée depuis 2022, le Dow Jones clôturant plus de 1 000 points en baisse.

"Une récession mondiale a été prédite par intermittence depuis plus de 18 mois et, jusqu'à présent aux États-Unis, elle n'a pas encore eu lieu", a déclaré Sean Frank, directeur d'investissement chez Cloud Equity Group. "La meilleure recommandation pour les investisseurs reste la même : diversifiez votre portefeuille."

Même les noms les plus performants du marché, les sept géants de la tech, ont connu de lourdes pertes lors de la séance de lundi alors que les investisseurs s'inquiétaient du fait qu'intelligence artificielle n'ait pas encore boosté les lignes de

