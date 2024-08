Les actions américaines sont en baisse

Après une baisse rapide de trois jours sur les marchés boursiers américains, l'optimisme revient à Wall Street. La menace persistante d'une escalade au Moyen-Orient n'affaiblit pas l'humeur acheteuse des traders. La société de VTC Uber est le grand gagnant de la journée, tandis qu'Apple continue sa tendance à la baisse.

Après la baisse enregistrée lundi, les investisseurs de Wall Street entament prudemment une phase de récupération. L'indice Dow Jones Industrial Average des valeurs vedettes a clôturé mardi en hausse de 0,8 % à 38 997 points. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a progressé de 1 % à 16 366 points. Le S&P 500, large indice boursier, a gagné 1 % pour atteindre 5 240 points.

La peur d'une récession économique avait fait chuter les baromètres des marchés boursiers américains de jusqu'à environ 6 % au début de la semaine. De nombreux analystes ont décrit la réaction des joueurs du marché comme exagérée. La peur d'une récession aux États-Unis avait été atténuée par les données positives du secteur des services américains lundi après-midi. "Nous pensons toujours que les solides bilans des ménages et des entreprises rendent une récession peu probable", a déclaré Seema Shah, stratège en chef chez Principal Global Investors. Cependant, elle a mis en garde : "les risques augmentent". En particulier, une attaque iranienne contre Israël pourrait ramener la panique sur le parquet des échanges, a prévenu Jürgen Molnar, stratège chez RoboMarkets.

Néanmoins, l'indice japonais Nikkei a connu un bond record mardi après avoir subi sa plus forte baisse quotidienne depuis le "Lundi noir" de 1987. En particulier, les craintes de récession aux États-Unis et les préoccupations concernant le désengagement des investissements financés en yen ont déclenché la chute de 12,4 % lundi. Cela a été suivi d'une remontée tout aussi brutale de plus de 10 %. En particulier, les actions technologiques ont récupéré.

Les traders se ruent sur Uber et Caterpillar

Parmi les actions individuelles aux États-Unis, les titres d'Uber étaient très demandés, gagnant presque 11 %. Le service de taxis et de livraison a dépassé les attentes du marché en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices grâce à une demande stable pour ses services. Les investisseurs ont également acheté massivement Caterpillar, avec les actions du constructeur américain d'équipements de construction qui ont augmenté de plus de 3 %. La société a réussi à obtenir des prix plus élevés et à dépasser les attentes au deuxième trimestre.

Il y a également eu une remontée pour le spécialiste de la cybersécurité Crowdstrike, qui avait connu des difficultés Previously. Les actions ont augmenté de plus de 4 % à 231,69 dollars après que des analystes de la banque d'investissement Piper Sandler ont relevé leur recommandation de "neutre" à "surpondérer". Si l'ampleur de la récente erreur informatique de Crowdstrike est "sans précédent", on s'attend à ce que son impact soit de courte durée.

Dans le même temps, les actions d'Apple, le fournisseur d'iPhone en difficulté, ont poursuivi leur tendance à la baisse, perdant environ 1 %. Lundi, elles avaient chuté de presque 5 % après que la société d'investissement Berkshire Hathaway, dirigée par le légendaire investisseur Warren Buffett, avait réduit sa participation dans l'entreprise de presque 50 %. La décision antitrust concernant Google pourrait être un autre revers pour la société. Apple pourrait perdre des milliards de dollars de revenus si Google ne payait plus pour que son moteur de recherche soit préinstallé sur le navigateur "Safari".

