- Les acteurs trouvent du plaisir dans leurs affections partagées.

Avoir des conversations ouvertes, apprendre l'un de l'autre et s'encourager mutuellement sont les piliers de la relation de Matthias Schweighöfer (43) et Ruby O. Fee (28), comme ils le soulignent lors d'une interview inhabituelle accordée à la publication "Gala". Les deux acteurs, qui ont souvent collaboré, partagent des marques d'affection sincères.

Schweighöfer est décrit comme "attentionné et prévenant", Ruby O. Fee loue son partenaire, par exemple. Elle apprécie "nos échanges profonds et pensifs". Elle "adore, adore, adore" également son humour. En retour, il répète ce qu'il a dit l'an dernier lors d'une interview : "Et je l'aime telle qu'elle est : cool, détendue et aimante !" Il la considère comme un "esprit libre". Grâce à elle, il a découvert sa véritable nature. Ils possèdent "des talents extrêmement divers", observe Ruby O. Fee, qu'ils utilisent pour puiser dans les ressources de l'autre.

Lorsque leur relation a été rendue publique en 2019, cela a suscité la controverse - d'autant plus qu'il a 14 ans de plus qu'elle et est père de deux enfants d'une union précédente. Cependant, au fil du temps, ils ont démontré qu'ils formaient un duo solide, à la fois personnellement et professionnellement. Lorsqu'ils travaillent ensemble en tant que couple, ils reconnaissent l'importance de s'accorder de l'espace et de maintenir une communication efficace. "Communiquer l'un avec l'autre est crucial. Il s'agit de se concentrer sur soi-même et sur son partenaire, et de grandir ensemble jour après jour", a déclaré Schweighöfer à "Gala". Sa petite amie ajoute qu'ils parlent de tout ensemble souvent. "La communication est essentielle ! Toujours !" Ils se sont également rapprochés grâce à leurs projets communs.

Grâce à elle, il a découvert des loisirs comme la photographie et la conception de mode

Au cours de leurs cinq années de relation, ils ont acquis de précieux enseignements l'un de l'autre. Elle a appris l'organisation auprès de lui, et il a appris à se connecter avec les gens sur un pied d'égalité grâce à sa gentillesse, qu'il trouve "transformatrice". Grâce à elle, il a également découvert la photographie, et il s'est intéressé davantage à la mode. "Ruby est incroyablement talentueuse, et elle m'inspire beaucoup", avoue-t-il. C'est pourquoi il apprécie maintenant la mode. Le couple a fait des apparitions remarquées ensemble, de Cannes à Los Angeles. Elle aborde les styles qui lui vont bien de manière "enjouée", a confessé Ruby O. Fee.

Actuellement, le duo partage son temps entre Los Angeles et Berlin, une situation peu susceptible de changer prochainement. Tous deux expriment leur affection pour les deux villes lors de l'interview. "Tout a ses avantages et ses inconvénients, mais la combinaison est ce qui la rend spéciale", explique la jeune femme de 28 ans.

