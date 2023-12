Les acteurs de "Yellowstone" se mettent en selle pour un événement spécial "Ride to the Polls".

Piper Perabo et Mo Brings Plenty rejoindront Loren Anthony ("Dexter : New Blood"), Ryan Begay ("Breaking Bad") et Nicole Kang ("Batwoman") en selle pour sensibiliser les électeurs dans le cadre d'une action "Ride to the Polls" menée par les organisations Harness et Protect the Sacred.

La randonnée de solidarité aura lieu le 15 octobre à Monument Valley, en Arizona.

"Il est essentiel dans notre pays que nous changions le récit national pour centrer les droits et les voix des communautés noires, indigènes et de couleur", a déclaré America Ferrera, qui a fondé Harness avec Ryan Piers Williams et Wilmer Valderrama, lors d'un entretien par courriel avec CNN. "Nous devons tous faire ce qui est en notre pouvoir pour accroître la participation de ces électeurs, en particulier ceux qui vivent dans des communautés rurales et privées de leurs droits. Alors que de nombreux systèmes de notre démocratie sont attaqués, Harness s'engage à protéger le droit de vote de tous les Américains et à le faire en utilisant les forces que nous connaissons par le biais de la narration et de l'organisation culturellement compétente sur le terrain".

L'événement s'inscrit dans le prolongement d'une initiative lancée par Allie Young, organisatrice de "Ride to the Polls" et fondatrice de "Protect the Sacred".

Il y a deux ans, Allie Young s'est jointe à des dirigeants de la nation navajo pour organiser une randonnée à cheval de 20 miles afin de conduire les électeurs Diné aux bureaux de vote, en hommage à leurs ancêtres qui chevauchaient pendant des heures pour voter.

"J'ai lancé Ride to the Polls en 2020, dans l'espoir de toucher les jeunes de ma communauté qui n'étaient pas motivés pour voter pour de bonnes raisons", a-t-elle déclaré à CNN. "Je ne pense pas que la communauté autochtone soit la seule à ressentir cela. Je pense que les communautés BIPOC, les communautés privées de leurs droits, dans tout le pays, ont l'impression de ne plus savoir à qui faire confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent vraiment fatigués par les messages généraux du type "faites sortir le vote".

Les réactions qu'elle a reçues en 2020, a déclaré Mme Young, reflètent un sentiment de déception générale à l'égard d'un "système qui n'a pas été conçu pour nous".

Et j'ai dit : "Je suis avec vous". Mais lorsque nous participons, notre vote est puissant", a-t-elle ajouté.

C'est dans cet esprit que Young et Harness ont décidé d'organiser davantage d'événements "Ride to the Polls".

"Lorsque nos ancêtres - qu'il s'agisse de la communauté autochtone, de la communauté noire ou de la communauté latino-américaine - nous avons tous vécu des histoires où nos ancêtres ont dû se battre pour notre existence aujourd'hui", a déclaré Mme Young. "C'est le message que je veux faire passer à mesure que nous nous développons : notre pouvoir et notre résilience. Lorsque nous nous rassemblons en tant que communautés et que nous nous levons, nous montrons à quel point nous sommes puissants.

Un autre événement précédant les élections de mi-mandat aura lieu à San Antonio et s'intitulera "Quince to the Polls". Le 29 octobre, des jeunes filles célébrant leur Quinceañeras profiteront de l'occasion pour encourager leurs familles et leurs communautés à participer au vote anticipé et au jour du scrutin. Une manifestation " Skate to the Polls " a eu lieu en août dernier.

L'événement de samedi en Arizona se terminera au Kayenta Rodeo Grounds, où il y aura une discussion sur le vote ainsi que des informations sur les bureaux de vote, de la nourriture et de la musique.

Source: edition.cnn.com