Les acteurs célèbres aident à fournir un soulagement comique lors des discussions sur les nouvelles

Je pense qu'ils ont visé juste," a confié Ruffin à CNN lors d'une interview récente. Cependant, en ce qui concerne les interprétations comiques des événements actuels, elle estime qu'ils manquent leur cible.

Cette nouvelle émission de CNN, intitulée "Have I Got News for You", vise à puiser des rires dans les dernières actualités avec l'aide de Roy Wood Jr., qui en assure la présentation, et de Ruffin et Michael Ian Black, en tant que capitaines d'équipe.

Modèle sur sa version britannique, l'émission accueille un mélange d'artistes, de politiciens et de comédiens en tant qu'invités, qui s'adonnent à des échanges rapides et des jeux. Le programme est produit sous la bannière de Hat Trick Productions pour CNN Originals.

Wood Jr. a exprimé sa pensée sur la comédie et le contenu d'actualités, déclarant : "La comédie a sa place dans le cycle des actualités". Il a poursuivi : "CNN est une excellente plateforme pour une émission comme 'Have I Got News for You' car, dans son essence, c'est une critique de l'actualité. C'est une critique des médias. Je crois que c'est une approche honnête pour CNN d'offrir une plateforme à quelque chose qui peut, à l'occasion, critiquer les choses qu'elle couvre ou les personnes qui la couvrent. Cette émission aide à maintenir l'équilibre et apporte une nouvelle perspective aux six jours de programmation du réseau."

Ruffin, en accord, a souligné le lien naturel entre l'actualité et l'humour. "L'actualité se prête à la comédie car le meilleur de la comédie, c'est les expériences partagées, et l'actualité est un excellent raccourci pour cela", a-t-elle déclaré.

Black est impatient d'accueillir des concurrents avec un regard positif et un sens aigu de l'autodérision. "Les seuls prérequis pour les membres potentiels de l'équipe sont d'avoir un sens de l'humour par rapport au monde et de rire d'eux-mêmes", a-t-il noté.

"Have I Got News For You" sera diffusée pour la première fois le 14 septembre à 21 h HE sur CNN.

Cette nouvelle émission comique, "Have I Got News for You", sur CNN, vise à insuffler de l'amusement dans les discussions sur les événements actuels. Roy Wood Jr., le présentateur, croit que la comédie a sa place dans le cycle des actualités, faisant de CNN une plateforme idéale pour une telle émission.

Lire aussi: