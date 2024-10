Les acheteurs ont remarqué une pénurie de composants dans le gâteau à la baie de Chantilly de Whole Foods.

Le 20 septembre, ils ont déclaré : "C'est maintenant juste un petit gâteau anglais." Pour eux, ça goûtait comme un produit d'entretien infusé à la confiture de framboise. Selon les rapports parus dans divers médias, Whole Foods a annoncé le 20 septembre avoir ajusté le profil de saveur, la taille, l'emballage et le prix de ses tranches de gâteau pour maintenir une cohérence dans ses plus de 500 magasins.

Les amateurs de gâteau Chantilly aux fruits se plaignent d'être victimes de "skimpflation", une cousine de la "shrinkflation" et de l'inflation. Si les deux dernières sont plus évidentes, la skimpflation peut être plus subtile, se manifestant par des changements d'ingrédients ou de qualité de service pour économiser sur les coûts.

L'inflation des prix alimentaires a diminué de manière significative au cours de l'année dernière, mais les réseaux sociaux facilitent la prise de conscience des clients lorsqu'ils reçoivent des produits ou des services différents.

"Avec la période récente d'inflation élevée, les clients sont particulièrement sensibles à l'obtention d'une bonne valeur pour leur argent", a déclaré Joseph Balagtas, professeur d'économie agricole à l'université Purdue, à CNN.

Une entreprise alimentaire peut remplacer des ingrédients coûteux par des alternatives moins chères, comme substituer l'huile ou les édulcorants artificiels. De nombreux clients ne s'en apercevront pas à moins de vérifier la liste des ingrédients, selon une étude de la Réserve fédérale de Saint-Louis.

Mais certains clients s'en aperçoivent. "Les entreprises prennent un risque lorsqu'elles changent une formule pour utiliser des ingrédients moins chers. Si le changement est perceptible pour les consommateurs et qu'ils n'aiment pas le changement de goût, ils peuvent cesser d'acheter le produit", a déclaré la Réserve fédérale de Saint-Louis.

Les clients de Whole Foods ont réagi rapidement, et le vendredi suivant, l'entreprise a annoncé qu'elle reverrait à la version originale de son gâteau Chantilly aux fruits. "En fonction des commentaires des clients, nous allons réintroduire des tranches uniques du gâteau Chantilly aux fruits qui seront identiques à la version classique que nos clients adorent", a déclaré un porte-parole de Whole Foods à CNN. Le changement serait effectif la semaine suivante, a déclaré l'entreprise.

Il est rare qu'un fabricant inverse un changement de produit, surtout aussi rapidement que Whole Foods l'a fait, a déclaré Edgar Dworsky, fondateur de Consumer World, à CNN. "Les fabricants ne reculent virtually jamais. Ils rétrécissent le produit, et il reste plus petit. Ils ajustent la recette, et elle reste ajustée", a déclaré Dworsky.

La skimpflation ne se limite pas aux services alimentaires. Par exemple, un hôtel peut réduire les services de ménage pour économiser sur les coûts de main-d'œuvre tout en facturant le même prix pour la chambre, selon l'étude de la Réserve fédérale de Saint-Louis.

Les clients doivent peut-être enquêter pour savoir si leurs produits préférés ont changé. Ils peuvent comparer les étiquettes nutritionnelles ou les listes d'ingrédients pour voir ce qui a changé. Dworsky suit les changements d'ingrédients sur son site Web, mouseprint.org.

La skimpflation n'est pas une pratique nouvelle. Lorsque les coûts des ingrédients augmentent, les entreprises substituent souvent ces ingrédients. Par exemple, remplacer le beurre de cacao dans le chocolat par de l'huile de palme, un

