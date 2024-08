- Les accusés du procès de la culture du cannabis refusent de témoigner

Après environ huit mois depuis une importante opération à Mönchengladbach et dans la région de Höxter, un procès contre quatre présumés chefs d'un syndicat de la drogue a commencé. Ces individus, âgés de 27 à 37 ans, sont poursuivis pour trafic de drogue à grande échelle en bande organisée. Ils sont actuellement dans le box des accusés du tribunal de district de Mönchengladbach.

La première journée du procès s'est déroulée sans incident notable : peu après la lecture des chefs d'accusation, le juge président a suggéré une conférence privée avec les conseils juridiques "pour tracer la trajectoire du procès et examiner les perspectives". Avant cela, les accusés avaient confirmé leurs coordonnées tout en restant silencieux sur les accusations portées contre eux.

Le quatuor est soupçonné d'avoir vendu des tonnes de cannabis et d'avoir amassé des fortunes au passage. Le dossier d'accusation s'étale sur trente-six pages. Les forces de l'ordre estiment que ces individus ont formé une bande en janvier 2022 et ont ensuite géré treize plantations de marijuana dans les régions du Bas-Rhin et de l'Est de la Westphalie - notamment dans le district de Höxter, Mönchengladbach, ainsi qu'à Willich, Gangelt, Salzkotten, Borchen, Lage, Bahrenburg et Twistringen.

Rôles distincts

Les rôles au sein du groupe sont supposés avoir été clairement définis. Un homme de 27 ans est suspecté d'être le chef, chargé de trouver des propriétés adaptées et de supporter les coûts financiers. Les trois autres prévenus sont accusés d'avoir contribué aux plantations et de distribution du cannabis dans divers domaines. Cela inclut la location de bâtiments, l'établissement et l'entretien des plantations, et le recrutement de main-d'œuvre, selon le dossier d'accusation.

Cependant, en janvier, les autorités ont fait une descente. Lors d'une opération à Mönchengladbach et dans le district de Höxter, deux plantations contenant chacune près de 600 plants de cannabis, des conteneurs de stupéfiants emballés, des armes, une somme à six chiffres en espèces et sept véhicules ont été saisis, selon la police. Cela a suivi plusieurs mois d'enquête, au cours desquels les prévenus et leurs présumés complices ont été surveillés et leurs communications interceptées.

Précédents judiciaires

Avant le procès, seul le plus âgé des quatre hommes avait pris la parole. Le homme de 37 ans avait simplement parlé de louer les pièces, a révélé le tribunal.

Le procès, prévu pour se terminer mi-novembre, reprendra la semaine prochaine. Les conclusions de la conférence privée seront également révélées ce jour-là.

En fin de juillet, deux complices présumés de la bande ont été condamnés à vingt-quatre mois de prison par le tribunal de district de Höxter. Les deux complices avaient confessé avoir pris soin d'une plantation à Steinheim-Vinsebeck d'octobre 2023 à janvier 2024. Selon leur témoignage, ils avaient été attirés dans le district de Höxter avec des offres d'emploi et d'argent alléchantes.

