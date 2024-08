- Les accusations portées contre des trafiquants présumés de drogue

Au cours d'enquêtes menées contre un groupe de trafiquants de drogue en ligne, le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité de Bavière a porté plainte contre deux suspects. Les deux hommes, âgés de 32 et 33 ans, sont accusés de diriger une organisation criminelle impliquée dans le trafic illégal de grandes quantités de stupéfiants, comme l'a annoncé un porte-parole du Parquet général de Bamberg.

Le plus âgé, 33 ans, a été arrêté à Amsterdam en août 2023 et extradé en Allemagne en septembre 2023. En tant que spécialiste de l'informatique, il est considéré comme le cerveau du groupe. Le plus jeune, 32 ans, a agi en tant que coursier et, au moment de son arrestation à Düsseldorf en août 2023, il était en possession de plusieurs kilogrammes de drogues. Il est censé avoir reçu 5 000 euros pour chaque livraison mensuelle de drogue en Allemagne.

Les deux suspects sont considérés comme faisant partie d'un groupe qui, entre décembre 2021 et août 2022, a expédié des drogues via un site web dans au moins 3 600 cas, y compris un kilogramme d'héroïne et près de 68 000 doses de LSD.

L'enquête a été ouverte suite au décès d'un homme de 44 ans de Rosenheim en avril 2021, qui avait obtenu des drogues via un site internet. L'enquête a initialement conduit à l'identification et à l'arrestation d'autres individus impliqués, certains d'entre eux ayant déjà été condamnés, comme l'ont annoncé les autorités en janvier.

Les charges portées contre les suspects seront maintenant décidées par le Tribunal régional de Bamberg.

Le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité de Bavière a mené ses enquêtes à son bureau central, aboutissant à la mise en accusation des suspects. Le procès pour les charges portées sera jugé au Tribunal régional de Bamberg.

Lire aussi: