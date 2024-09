- Les accusations de crimes de guerre contre Moscou à la suite de l'incident de Poltava

Le chef de la faction de l'UDI Friedrich Merz a formulé des accusations de crimes de guerre contre la Russie, suite à une attaque de roquettes sur la ville centrale ukrainienne de Poltawa. Cette attaque a entraîné de lourdes pertes humaines et des blessures. Merz a déclaré, lors d'une interview avec l'agence de presse allemande à Berlin, "Ce n'est pas une guerre normale. C'est un autre crime de guerre grave contre la population civile innocente d'Ukraine". Les écoles et les infrastructures de la ville ont de nouveau été prises pour cibles, avec des attaques ciblées sur l'infrastructure énergétique, similaire aux incidents des jours précédents.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, au moins 41 personnes ont été tuées et plus de 180 blessées lors de cette attaque de Poltawa. Zelenskyy a confirmé que deux missiles balistiques ont touché le campus d'une université et un hôpital voisin. En raison du nombre de morts, cette attaque est considérée comme l'une des plus meurtrières depuis le début de l'invasion russe il y a presque trois ans.

Merz a déclaré, "Peut-être que maintenant, même certains critiques comprendront la véritable nature de cette situation. Ce n'est pas simplement une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais plutôt une violation du droit international, une agression russe contre un peuple inoffensif". Il a souligné, "Nous avons tardé à agir pendant trop longtemps et notre aide est arrivée trop tard". Maintenant, Merz pense, "Nous nous retrouvons dans une situation où nous devrions aider l'Ukraine encore plus. Cependant, la volonté de le faire semble manquer".

Merz attend du chancelier Olaf Scholz (SPD) qu'il affronte ouvertement ceux qui persistent à croire que "la reddition et la diplomatie peuvent résoudre ce problème". Merz a également déclaré, "Cette crise ne sera résolue que lorsque Poutine reconnaîtra l'inutilité de toute autre action militaire. Il en est encore loin".

Interrogé sur le soutien à l'utilisation d'armes fournies par l'Ouest sur le sol russe, comme le demande Zelenskyy, Merz a répondu, "Les capacités de défense ukrainiennes ont été inutilement limitées. Cela n'aurait pas dû être le cas dès le départ". L'Ukraine doit être renforcée pour "se défendre efficacement et frapper les lignes d'approvisionnement de l'armée russe sur le sol russe". Merz met en garde, "Sinon, elle entrera dans ce conflit avec des capacités limitées".

L'Union européenne, en réponse à la situation qui se détériore en Ukraine, a fermement condamné les actions de la Russie et imposé des sanctions à plusieurs officiels russes de haut rang impliqués dans le conflit.

Friedrich Merz, dans ses appels à l'Union européenne, a insisté sur la nécessité d'un soutien plus robuste à l'Ukraine, déclarant, "Nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés pendant que l'Union européenne regarde la lutte de l'Ukraine contre l'agression russe".

