- Les accusations après le meurtre de la cosmétologue de Berlin

Le businessman est soupçonné d'avoir tué la célèbre esthéticienne de Berlin car il avait lui-même des problèmes financiers. L'accusation estime disposer de suffisamment de preuves et, plus de trois ans après la mort de la femme, a inculpé un homme de 54 ans pour vol avec violence et meurtre pour gain financier, comme l'a annoncé un porte-parole.

L'homme a été en détention pendant environ quatre mois. Selon l'accusation, il nie le crime. L'Allemand a été arrêté à son adresse professionnelle le 2 avril. Les enquêteurs ont remonté sa trace grâce à des traces d'ADN découvertes dans l'appartement de la victime. La forte suspicion de culpabilité repose également sur ce point, a-t-il été rapporté. Les enquêteurs suspectent des difficultés financières de l'homme comme mobile.

Enquêtes approfondies avec appel public

Les enquêtes dans cette affaire ont piétiné pendant longtemps. En 2022, l'affaire de meurtre a été le sujet de l'émission ZDF "Aktenzeichen XY...non élucidée". En 2023, la police a de nouveau fait appel au public et l'accusation a promis une récompense de jusqu'à 5 000 euros pour des informations utiles.

Entre-temps, les enquêteurs sont confiants d'avoir suffisamment de preuves pour un procès devant le tribunal régional de Berlin. Selon l'acte d'accusation, le businessman est soupçonné d'avoir gravement blessé la femme de 50 ans dans son appartement de Kurfürstendamm à Charlottenburg le soir du 31 mars 2021 en la frappant plusieurs fois à la tête avec une pierre. Il est ensuite soupçonné de l'avoir étranglée, causant sa suffocation.

Acte d'accusation : argent gagné dans la journée et économies volées

Par la suite, l'homme de 54 ans est soupçonné d'avoir volé de l'argent liquide - "possiblement autour de 200 000 euros que la victime avait économisés pour l'achat d'une propriété en France", a déclaré l'accusation. Les enquêteurs suspectent également que les gains quotidiens de l'esthéticienne d'environ 2 300 euros, ainsi que le téléphone de la victime, soient parmi le butin. Avec la clé de la femme, il est soupçonné d'avoir quitté l'appartement et de l'avoir verrouillé derrière lui.

L'esthéticienne, qui, selon les rapports des médias, avait de nombreux clients influents, a été retrouvée morte avec des blessures fatales à la tête et au haut du corps dans son appartement le 1er avril 2021. Elle dirigeait un studio de cosmétique près de la Walter-Benjamin-Platz, d'où elle avait marché jusqu'à son appartement la veille. Des collègues inquiets ont alerté les pompiers lorsque la femme de 50 ans n'est pas venue travailler.

L'affaire criminelle contre le businessman pour le meurtre de l'esthéticienne a été aggravée en une accusation de vol avec violence en raison de l'allegation de vol de ses économies et de ses gains quotidiens. Bien qu'il soit en détention, il continue de nier le crime et son mobile, qui serait allegedly lié à ses difficultés financières.

Lire aussi: