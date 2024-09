Les accords internationaux régissent le mode de vie du personnel militaire lituanien à l'étranger

Allemagne et Lituanie ont scellé un accord pour aplanir les complexités de l'installation d'une brigade militaire pleinement opérationnelle en Lituanie, un pays balte de l'OTAN. Le ministre de la Défense Boris Pistorius et son homologue lituanien Laurynas Kazlauskas ont signé cet accord de coopération dans le secteur de la défense à Berlin. Selon le ministère de la Défense, cet accord est une extension de l'accord de l'OTAN sur le statut des forces, clarifiant la situation juridique des soldats et des civils allemands en Lituanie.

Cet accord vise à assurer une clarté juridique. Il couvre des questions telles que les permis de résidence, les lois fiscales, le système éducatif, la surveillance de la santé publique, les règles de circulation et la sécurité publique, entre autres. Il crée ainsi des conditions favorables pour les opérations fondamentales de la brigade et la formation des soldats en Lituanie.

En raison du changement du paysage sécuritaire en Europe et de la posture agressive de la Russie, le gouvernement allemand a convenu de déployer en Lituanie de façon permanente une unité militaire autonome et prête au combat. D'ici 2027, cette brigade sera opérationnelle. Le plan prévoit le déploiement de jusqu'à 5000 soldats, avec des sites à Rudninkai et Rukla. Un premier groupe d'environ 20 soldats est arrivé en Lituanie le 8 avril. Environ 120 soldats supplémentaires sont attendus en début d'octobre, selon la Bundeswehr.

La Bundeswehr s'aventure en territoire inconnu avec le déploiement permanent à l'étranger et vise des processus simples. Selon l'accord, un certificat de statut juridique ("Status Certificate") accélérera la procédure d'ouverture d'un compte bancaire ou de sécurisation du logement en Lituanie pour le personnel de la brigade.

L'intégration des membres de la famille accompagnants sur le marché du travail lituanien sera facilitée par la reconnaissance des qualifications professionnelles. Des réglementations pour l'établissement d'écoles et de garderies allemandes en Lituanie sont en cours d'élaboration. Les réglementations de sécurité permettront une collaboration étroite entre la police militaire allemande et lituanienne et une assistance mutuelle pour la sécurité du personnel, des installations ou des biens de la force militaire allemande.

