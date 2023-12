Les 76ers remportent le troisième match de leur histoire grâce au retour héroïque d'Embiid masqué, tandis que les Mavericks mettent enfin fin à la poisse des Suns

Se remettant d'une fracture de l'orbite et d'une déchirure du ligament du pouce, le joueur de 28 ans a passé les protocoles de commotion cérébrale quelques heures avant le troisième match crucial des 76ers de Philadelphie contre le Heat de Miami en demi-finale de la Conférence Est.

Il ne manquait plus qu'une cape de héros à Embiid, qui a inscrit 18 points pour aider les 76ers à poursuivre leurs rêves de séries éliminatoires en remportant une victoire de 99 à 79 au Wells Fargo Center.

En ajoutant 11 rebonds et une passe, Embiid a aidé les 76ers à se détacher dans le quatrième quart-temps pour réduire l'avantage du Heat à 2-1 dans la série au meilleur des sept manches.

Tyrese Maxey a été le meilleur marqueur des 76ers aux côtés de Danny Green avec 21 points, un total tout à fait approprié compte tenu du retour du candidat au titre de meilleur joueur de son équipe - Embiid porte le numéro 21.

"J'étais très heureux de voir le numéro 21 accroché dans le vestiaire", a déclaré Maxey à la presse.

"C'est un soldat. Le pouce, le masque, la commotion cérébrale, le visage cassé - il a l'air encore plus laid maintenant - c'est un homme résilient, il est le MVP pour une raison.

"L'attention qu'il réclame est formidable pour nous et témoigne de sa volonté et de son désir de gagner.

Lutte

Le retour du Camerounais marque le point culminant d'un rétablissement rapide, après que les 76ers l'aient fait passer de "out" à "doubtful" vendredi matin.

Après la défaite du deuxième match mercredi, Doc Rivers, l'entraîneur des 76ers, avait déclaré qu'Embiid avait "tant d'étapes à franchir" avant de jouer un rôle dans le troisième match.

"Embiid a admis qu'il avait dû se battre. "C'était vraiment à cause de la commotion cérébrale et des nombreux symptômes, mais je suis content que ce soit passé et je suis content d'être de retour".

Le retour d'Embiid a mis en lumière une soirée douce-amère pour Jimmy Butler du Miami Heat, qui avait déclaré plus tôt dans la semaine qu'il souhaitait voir la star des 76ers revenir pour qu'il puisse se mesurer à son candidat personnel au titre de MVP.

Le souhait de Butler a été exaucé et il a relevé le défi contre son ancienne équipe avec 33 points, neuf rebonds et deux passes décisives, mais il a été le chef de file d'une attaque du Heat complètement émoussée. Tyler Herro a été le deuxième meilleur marqueur de l'équipe avec 14 points, personne d'autre n'atteignant les deux chiffres.

Le Heat aura jusqu'à dimanche pour remédier à ses problèmes avant de retourner au Wells Fargo Center pour le match 4.

"Il est vrai que l'on ajoute Joel à n'importe quelle équipe ; le jeu, le rapport des recruteurs, tout change radicalement", a déclaré Butler. "C'est comme ça depuis le début de sa carrière.

"Ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons perdu le match - nous n'avons pas réussi à revenir, nous avons retourné le ballon, nous n'avons pas réussi à faire des arrêts, nous avons commis des fautes, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte - mais il y a une grande part de responsabilité.

Se battre

Pendant ce temps, dans la demi-finale de l'Ouest, les Dallas Mavericks ont mis fin à une série de 11 défaites consécutives face aux Phoenix Suns pour revenir dans la série grâce à une victoire 103-94.

Le duo dynamique des Mavericks, composé de Jalen Brunson et Luka Doncic, a ébloui avec respectivement 28 et 26 points, Doncic manquant de peu un triple-double avec 13 rebonds et neuf passes, poursuivant ainsi son parcours éblouissant en playoffs.

Le Slovène est le septième joueur de l'histoire de la NBA à avoir une moyenne de 35 points, 10 rebonds et 5 passes lors des trois premiers matches d'une série, selon ESPN Stats and Info.

"L'énergie, je pense que l'énergie était folle", a déclaré Doncic. "Ce public nous fait avancer, il a été incroyable tout au long du match.

"L'énergie et l'exécution ont été meilleures, nous avons eu confiance en nous, et c'est ce que nous devons faire à chaque match.

"Nous y croyons, ils doivent en gagner quatre, donc ce n'est pas encore fini", a ajouté Doncic.

Après avoir eu du mal à maîtriser l'éternel Chris Paul des Suns dans le deuxième match, les Mavericks ont réalisé une prestation défensive agressive qui a gâché l'anniversaire du joueur de 37 ans, en le forçant à commettre sept erreurs à mi-parcours.

"J'ai eu l'impression que les sept étaient consécutives", a déclaré Paul. "Si je ne tourne pas le ballon comme ça, j'ai l'impression que c'est un autre match".

Les 19 points de Jae Crowder ont été les meilleurs pour les Suns, qui auront l'occasion de conclure la série à Phoenix s'ils parviennent à s'imposer pour porter la marque à 3-1 dimanche lors du 4e match.

