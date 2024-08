Les 62 corps retrouvés après le crash d'avion au Brésil

L'avion de la société franco-italienne de construction aéronautique ART se rendait de Cascavel, dans l'État du Paraná au sud, à l'aéroport international de São Paulo à Guarulhos vendredi lorsqu'il s'est écrasé dans la petite ville de Vinhedo, située à 80 kilomètres au nord-ouest de São Paulo. L'avion avait piqué du nez dans les airs avant de s'écraser presque verticalement au sol, s'enflammant.

Il n'y a eu aucun survivant dans l'accident. Selon la compagnie aérienne Voepass, il y avait au total 62 personnes à bord de l'avion maudit, et non 61 comme rapporté initialement. Tous les passagers étaient brésiliens.

Le maire de Vinhedo, Dario Pacheco, a rapporté que deux des victimes avaient été identifiées par leurs empreintes digitales. Il s'agissait du pilote et du copilote.

Personne n'a été tué ou blessé sur le site de l'accident dans une zone résidentielle. Cependant, l'incident a suscité des sentiments de peur et d'impuissance chez de nombreux résidents, a déclaré Roberta Henrique, 38 ans. "C'est vraiment très triste." Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a qualifié cela d'"accident tragique" et a déclaré trois jours de deuil.

Pour déterminer la cause de l'accident, l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur vocal de la cabine sont analysés, selon Marcelo Moreno, directeur de l'agence brésilienne d'investigation et de prévention des accidents aériens (Cenipa). Les premiers résultats sont attendus dans les 30 jours.

Selon Flightradar 24, l'avion turbopropulseur volait à une altitude d'environ 5 000 mètres depuis environ une heure avant de perdre brutalement de l'altitude à environ 13h21 heure locale (18h21 CEST). L'armée de l'air brésilienne a rapporté que le contact avec l'avion avait été perdu à 13h22. L'équipage n'avait rapporté aucune urgence ni conditions météorologiques défavorables.

Selon Marcel Moura, responsable des opérations chez Voepass, l'avion ATR 72-500 avait été entretenu de manière routinière la nuit précédente et aucun problème technique n'avait été trouvé. Les experts suspectent que l'accident peut avoir été causé par le givrage des ailes. Moura a déclaré qu'il y a un risque de givrage aux altitudes de vol habituelles de l'avion, mais que les conditions vendredi étaient dans les paramètres acceptables pour le vol.

