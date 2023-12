Les 5 meilleurs restaurants du centre-ville de Los Angeles

Mais les choses changent depuis quelque temps. Le centre-ville dispose désormais de toutes sortes d'attractions pour divertir les visiteurs - et les résidents : Grand Park, le Broad Museum d'art contemporain et les boutiques du Grand Central Market n'en sont que quelques exemples.

Et pendant que vous profitez des parcs, des musées et autres, vous pouvez rester pour vous restaurer. Les restaurants du centre-ville sont en plein essor, restent ouverts au-delà de 17 heures et contribuent à l'attrait croissant du quartier. Et les choix sont à la hauteur d'une ville qui est un creuset mondial.

Voici cinq restaurants du centre-ville de Los Angeles, très appréciés des chefs locaux, que vous devriez découvrir par vous-même :

1. Broken Spanish

Il est assez facile de trouver de la nourriture mexicaine à Los Angeles. Mais que faire quand on veut une cuisine mexicaine mémorable et hors du commun ? Les chefs cuisiniers aiment se rendre au Broken Spanish, où Ivan Marquez et Ray Garcia veillent au grain.

La tostada de Broken Spanish est très appréciée : "Sa tostada sur tortilla de maïs (faite à la main dans la maison) avec betteraves, œuf dur et habanero mariné est transcendante", écrit le chef Sammy Monsour, coauteur du livre de cuisine "American Burger Revival".

Avez-vous déjà mangé du canard dans un restaurant mexicain ? Le canard rôti au mole est considéré comme un autre plat de choix. Un autre plat innovant est le chou rouge carbonisé avec des cueritos (peau de porc). Les ingrédients de leurs plats vont des huîtres et des coquilles Saint-Jacques aux betteraves et aux champignons.

Broken Spanish indique qu'il ajoute un supplément de 3 % à ses factures afin de financer l'assurance maladie de ses employés à temps plein, mais les clients peuvent demander à ce que ce supplément soit supprimé s'ils le souhaitent.

Broken Spanish: 1050 S. Flower St. Los Angeles, CA, 90015. Téléphone : 213-749-1460. $$$

2. Bäco Mercat

Si vous avez envie d'une cuisine inspirée de l'Europe du Sud et de la Méditerranée, c'est l'endroit idéal. Ce n'est qu'un des restaurants du groupe du chef Josef Centeno, mais les sandwichs au pain plat et autres plats font une forte impression.

Le sandwich Original, composé de carnitas de porc et de bœuf et de salbitxada (une sauce à base de tomates originaire de la région de Catalogne, en Espagne), est l'un des préférés des chefs.

"Le chef Tim Goodell, copropriétaire de Public Kitchen & Bar à Los Angeles, déclare : "Vous ne pouvez pas vous tromper avec le sandwich original au pain plat de Bäco, car ils améliorent les traditionnelles carnitas au bœuf en y ajoutant de la poitrine de porc".

D'autres plats retiennent l'attention : Le Fava Fritter Bäco (avec feta-poblano, pois chiches et salmorejo) et le House Granola With Lebni (yaourt non sucré) and Honey. Les amateurs de légumes trouveront un menu très varié. Le Bäco Mercat propose également une vaste sélection de vins, de cocktails et de bières.

Bäco Mercat: 408 S. Main St. Los Angeles, CA, 90013. Téléphone : 213-687-8808. $$

3. Bestia

Si vous voulez un restaurant italien qui propose des pâtes et des pizzas de meilleure qualité et une gamme de plats allant bien au-delà de la cuisine traditionnelle, rendez-vous à Bestia. Le concept industriel de ce restaurant est l'œuvre des chefs et fondateurs Genevieve Gergis et Ori Menshe.

Ils excellent dans l'italien rustique. Prenons par exemple le Branzino entier grillé. Il est accompagné de vrilles de pois, d'herbes frites et de citron grillé. Le chef et personnalité de la télévision Nathan Lyon le décrit comme "la simplicité à son meilleur". Si vous avez déjà hésité à commander du poisson de peur qu'il arrive sec, sans saveur et sans acidité, Bestia vous fera changer d'avis".

Vous vous sentez aventureux ? Les gnocchetti à la moelle osseuse et aux épinards sont un autre plat intéressant qui retient l'attention des chefs de la ville.

La carte propose également une belle variété de desserts, comme les beignets de ricotta à l'érable et la tarte tiède à la ricotta et à la poire.

Bestia: 2121 E. 7th Place, Los Angeles, CA 90021. Téléphone : 213-514-5724. $$$

4. Sarita's Pupuseria

Ce restaurant a un nom amusant à prononcer et des plats dont vous vous souviendrez. C'est l'un des vendeurs du populaire Grand Central Market de Los Angeles. Vous pouvez vous asseoir au comptoir ou passer votre commande ailleurs.

La propriétaire, Sara Clark, sert de délicieux plats salvadoriens issus de recettes familiales.

Le chef Sammy Monsour ne tarit pas d'éloges sur les pupusas au cactus : "J'en raffole. Elles sont préparées à la commande, très chaudes, avec une belle croûte et des tonnes de fromage." Autre pupusa dans le collimateur des chefs : le loroco (une fleur comestible d'Amérique centrale).

Outre les populaires pupusas (une épaisse galette de maïs garnie de produits salés), vous trouverez également des bananes plantains frites, des ragoûts salvadoriens et des plats végétariens.

Sarita's Pupuseria: 317 S. Broadway, Los Angeles, CA 90013. Téléphone : 213-626-6320. $

5. Wurstküche

Lorsque vous pensez à la cuisine typique de SoCal, la cuisine allemande avec une touche d'originalité ne vous vient probablement pas à l'esprit. Mais Wurstküche pourrait bien changer la donne. Le restaurant se décrit comme un "fournisseur de saucisses grillées exotiques".

La saucisse au canard et au bacon est un bon point de départ. Le chef Tim Goodell affirme qu'il est accro : "Avec sa viande tendre et son piment jalapeño, cette combinaison d'ingrédients est vraiment unique. J'essaie de commander quelque chose de différent à chaque fois que j'y vais, mais je n'y arrive pas".

Et quoi de mieux pour accompagner une bonne saucisse que des frites belges croustillantes et frites deux fois ? Vous pouvez les commander avec une variété de sauces de trempage, dont le ketchup au curry et la mayonnaise au pesto.

Pour les plus exotiques, ils proposent également du serpent à sonnette et du lapin sur un petit pain fraîchement cuit. Le tout est arrosé d'une large sélection de bières allemandes et belges à la pression.

Wurstküche: 800 E. 3rd St., Los Angeles, CA 90013. Téléphone : 213-687-4444. $$ (il y a aussi un restaurant à Venice)

Source: edition.cnn.com